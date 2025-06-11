НМТ не потрібний: стартувала вступна кампанія до профтехів
- 1 липня стартувала вступна кампанія до профтехів України.
- Для вступу до профтехів не потрібно складати НМТ. Натомість є конкурсний добір.
- Можливий вступ на бюджет або контракт.
1 липня розпочинається вступна кампанія до профтехів України. Участь у ній може взяти як молодь, так і дорослі.
Зокрема ветерани та переселенці, аби опанувати найпотрібніші на ринку праці професії. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
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Стартувала вступна кампанія до профтехів
Нещодавно Конфедерація будівельників України заявила про нестачу кваліфікованих фахівців на 70%. А за даними Мінцифри, понад 85% вакансій – це професії, яких навчають у профтехах: електрик, будівельник, слюсар, зварювальник, кухар, кондитер, перукар, водій, IT-фахівець, радіотехнік тощо.
У МОН при цьому заявляють, що спільно з профтехами осучаснюють майстерні й лабораторії. Навчатися у профтехах можна на бюджеті або контракті.
Подати заяву на вступ потрібно до кінця вересня – особисто в закладі або онлайн через електронний кабінет на сайті ЄДЕБО:
- текстова інструкція реєстрації в електронному кабінеті;
- відеоінструкція;
Щоб знайти й обрати профтех в Україні, перейдіть на сайт Профтех онлайн і натисніть на розділ "Вибери свій". За допомогою фільтрів можна швидко знайти потрібний заклад за регіоном і професією. Також на сайті можна детальніше дізнатися про напрями навчання, переваги робітничих професій, а також отримати відповіді на найпоширеніші запитання про вступ.
Тривалість навчання в профтехах – від 6 місяців до 3 років. Усе залежить від обраної професії, наявного на момент вступу рівня освіти (9/11 клас) та попередньо здобутої кваліфікації. Стипендія – від 1350 гривень,
– зазначають у МОН.
Заклади самостійно визначають терміни приймання документів: зазвичай з 1 липня до кінця серпня, але можливий також донабір до кінця вересня.
Для вступу потрібні:
- заява;
- оригінал або копія свідоцтва про закінчення 9 або 11 класу;
- 6 фотокарток 3х4;
- медична довідка;
- копії документів, що підтверджують право на пільги (якщо є);
- копія паспорта чи ID-картки (пред’явити під час вступу).
Подати заяву можна в кілька закладів одночасно.
У МОН наголошують, що випускники шкіл мають можливість швидко вийти на ринок праці з професією, яка має попит, а сучасна профтехосвіта сприяє цьому. Збільшення кількості вступників до профтехів цьогоріч – пріоритетне завдання відомства.
Для вступу до профтехів не потрібно складати НМТ. Натомість є конкурсний добір – його етапи кожний заклад визначає самостійно. Як правило, рейтинг вступників формують на основі середнього бала шкільного свідоцтва.
- Раніше ми розповідали, коли розпочнеться реєстрація заяв на вступ до вишів у 2025 році.