У МОН розповіли, як відбуватиметься вступна кампанія 2024

У 2024 році абітурієнти вступатимуть до вишів за результатами національного мультипредметного тесту. НМТ міститиме 4 предмети: 3 обов'язкові та один на вибір.

До слова, 8 листопада Верховна Рада ухвалила закон, який регулює вступ до вишів у 2024 році. Заступник очільника МОН з питань вищої освіти Михайло Винницький розповів в ефірі національного телемарафону деталі вступної кампанії 2024.

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Як відбуватиметься вступна кампанія 2024

Посадовець нагадав, що цьогоріч випускники складали два обов'язкові та один предмет на вибір на НМТ.

У 2024 році, додав Винницький, мультитест складатиметься вже з 3 обов'язкових предметів та одного – на вибір.

Обов'язковими предметами будуть:

українська мова;

математика;

історія України.

Ми передбачаємо, що більшість абітурієнтів буде складати четвертим предметом англійську мову,

– заявив заступник Лісового.

Що відомо про НМТ-2024

НМТ-2024 міститиме вже 4 предмети.

Обов'язковими будуть українська мова, математика та історія України.

До вибіркових додадуть також українську літературу та географію.

Тестування проводитимуть протягом одного дня.

Основна сесія мультитесту стартує вже у травні.

Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва, 2 предмети – по 60 хвилин.