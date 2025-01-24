У МОЗ стурбовані кількістю охочих вступати до медичних вишів

В Україні спостерігають брак абітурієнтів, які мають намір вступати до медичних закладів вищої освіти. Таку тенденцію помітили торік.

І це попри збільшення кількості бюджетних місць. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.

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У МОЗ занепокоєні браком охочих ставати медиками

Посадовець, зокрема, коментував хід реформи медичної системи.

Ми збільшуємо кількість місць за державним замовленням, але цьогоріч ми не заповнили на 100% усіх цих місць,

– заявив Ляшко.

І додав, що формування людського капіталу є пріоритетом, тому зараз запроваджують експериментальний проєкт на базі Львівського медичного університету з поєднання клінічної та практичної бази.

У ході експерименту створять нові підходи до формування нових кафедр, щоб студенти з першого курсу мали доступ до пацієнта.

Спочатку догляд, потім молодший медичний працівник, сестринський, щоб він весь час був у процесі і розвивався. І так ми будемо мотивувати випускників шкіл приходити до медичних вишів,

– повідомив очільник МОЗ.

Раніше ми інформували про те, що на розвиток університетів в Україні виділили 200 мільйонів доларів. Які ЗВО отримають кошти і на що, читайте за посиланням.