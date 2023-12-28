Яка спеціальність була найпопулярнішою серед вступників у 2023 році
28 грудня 2023, 20:29Читать новость на русском
Джерело:Міносвіти України
У 2023 році найпопулярнішим серед вступників було право. Саме на цю спецільність абітурієнти подали найбільше заяв у виші.
Зокрема, на бакалаврат та в магістратуру. Такі дані оприлюднило Міносвіти.
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Яка спеціальність була найпопулярнішою серед вступників у 2023 році
- Бакалаврат
Так, вступники на бакалаврат подали понад 64 тисячі заяв на спеціальність саме на "Право" у різні виші країни.
Серед інших спецільностей популярними серед вступників на бакалаврат були такі:
- "Психологія" – понад 51 тисяча заяв;
- "Менеджмент" – майже 49 тисяч заяв;
- "Комп'ютерні науки" – 48 тисяч заяв;
- "Філологія" – майже 45 тисяч заяв.
- Магістратура
Найпопулярнішими спецільностями під час вступної кампанії 2023 на магістратуру були такі:
- "Право" – майже 23 тисячі заяв;
- "Психологія" – понад 20 тисяч заяв;
- "Менеджмент" – близько 20 тисяч заяв;
- "Середня освіта" – понад 14,5 тисяч заяв;
- Комп'ютерні науки" – майже 10 тисяч заяв.