Яка спеціальність була найпопулярнішою серед вступників у 2023 році

28 грудня 2023, 20:29
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Джерело:

Міносвіти України

У 2023 році найпопулярнішим серед вступників було право. Саме на цю спецільність абітурієнти подали найбільше заяв у виші.

Зокрема, на бакалаврат та в магістратуру. Такі дані оприлюднило Міносвіти. 

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Яка спеціальність була найпопулярнішою серед вступників у 2023 році

  • Бакалаврат

Так, вступники на бакалаврат подали понад 64 тисячі заяв на спеціальність саме на "Право" у різні виші країни. 

Серед інших спецільностей популярними серед вступників на бакалаврат були такі: 

  1. "Психологія" – понад 51 тисяча заяв;
  2. "Менеджмент" – майже 49 тисяч заяв;
  3. "Комп'ютерні науки" – 48 тисяч заяв;
  4. "Філологія" – майже 45 тисяч заяв.

  • Магістратура

Найпопулярнішими спецільностями під час вступної кампанії 2023 на магістратуру були такі:

  1. "Право" – майже 23 тисячі заяв;
  2. "Психологія" – понад 20 тисяч заяв;
  3. "Менеджмент" – близько 20 тисяч заяв;
  4. "Середня освіта" – понад 14,5 тисяч заяв;
  5. Комп'ютерні науки" – майже 10 тисяч заяв. 

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Автор: Марія Волошин