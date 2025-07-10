Яка спеціальність є найпопулярнішою серед українців

В Україні триває вступна кампанія 2025 року. Найпопулярнішою спеціальністю загалом, яку українці обирають для навчання, є "Право".

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Освітнього комітету Сергія Бабака у телеграмі. Він також назвав, який ще фах дуже часто обирають абітурієнти.

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Який фах найчастіше обирають українці

Станом на початок 2025 року розподіл всіх студентів, що навчаються, за спеціальностями, такий:

право – 75 240 (7%);

менеджмент – 62 722 (5,8%);

психологія – 59 217 (5,5%);

середня освіта (за предметними спеціальностями) – 52 149 (4,8%);

комп’ютерні науки – 37 064 (3,4%).



Які спеціальності популярні серед українців / фото з телеграм-каналу Сергія Бабака

Одразу помітно дисбаланс між популярністю деяких спеціальностей і реальними потребами економіки та запитом бізнесу. У технічних і природничих галузях уже зараз відчувається нестача фахівців. Коли мова йтиме про масштабну відбудову країни, цей попит лише зростатиме,

– написав нардеп.

І додав, що варто реалізувати субвенцію "на природничі кабінети". Щоб у школах була не лише мотивація, а й можливість вивчати точні й природничі науки.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Бабак додав, що ці виклики нардепи врахували і під час роботи над законопроєктом "Про професійну освіту", яку розпочали ще у 2020 році.

Ми свідомо відмовляємося від стереотипів. Коледж – це не ПТУ. Професійна освіта – це не щось другорядне, а повноцінний, сучасний напрям,

– зазначив народний обранець.

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