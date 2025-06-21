Стартувала основна сесія вступних іспитів у магістратуру у 2025 році

21 червня розпочинається основна сесія вступних випробувань у магістратуру. Вона триватиме до 12 липня.

В єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні братимуть участь понад 93 тисячі осіб. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Що треба знати про вступні іспити в магістратуру 2025

В Україні складатимуть вступні іспити в магістратуру понад 90 тисяч осіб. Ще понад 3 тисячі вступників – за кордоном.

Вступні іспити в магістратуру проводитимуть у дві зміни: перша розпочинатиме роботу над тестом о 10:00, друга – о 15:00.

Допуск до пункту тестування розпочинатимуть за 30 хвилин і припинятимуть за 5 хвилин до початку випробувань.

Зверніть увагу! Вступникам, які складатимуть ЄВІ / ЄФВВ за кордоном, варто пам'ятати, що у запрошеннях-перепустках час початку іспиту вказано відповідно до місцевого часу населеного пункту, де розташований пункт тестування.

Учасникам іспитів радять уважно ознайомитись з датою, місцем та часом тестування, які вказані у кожного учасника іспитів в запрошенні-перепустці, розміщеній у кабінеті учасника.

Також варто заздалегідь спланувати маршрут доїзду, щоб вчасно дістатися до пункту тестування, та підготувати необхідні документи для допуску до екзаменаційного центру.

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Які документи підготувати

Для допуску до пункту тестування учасник вступних випробувань обов'язково повинен мати із собою оригінал екзаменаційного листка та документ, на підставі якого його зареєстрували для участі у вступних випробуваннях або його цифровий аналог у застосунку Дія, та бажано роздруковане запрошення.

Вступники, які ще не отримали оригіналу екзаменаційного листка, повинні звернутися до приймальної комісії, до якої вони надсилали реєстраційні документи.

Фахівці УЦОЯО радять учасникам ЄВІ та ЄФВВ перевірити правильність оформлення екзаменаційного листка. Якщо на ньому немає фото чи підпису представника приймальної комісії, необхідно звернутися до приймальної комісії для усунення недоліків.

Якщо учасник тестування запізниться або при вході до екзаменаційного центру не пред'явить екзаменаційного листка й документа, що посвідчує особу, його не допустять до участі в тестуванні. Такі проблеми не можуть бути причиною участі учасника іспитів у додатковій сесії.

З собою в аудиторію учасник тестування може взяти ручку будь-якого кольору для роботи з чернеткою, яку видадуть інструктори, та прозору пляшку води.

Також учасникам ЄВІ та ЄФВВ, які проходитимуть тестування в Україні, варто подбати про теплий одяг на випадок тривалого перебування в укритті.

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Яку мінімальну кількість балів треба набрати

Для подолання "порогу" і отримання права участі у конкурсному відборі вступники в магістратуру мають набрати не менше ніж 5 тестових балів з кожного блоку ЄВІ та не менше ніж 35 тестових балів за ЄФВВ.

Орієнтовні результати іспиту вступники в магістратуру отримають одразу після завершення роботи над текстом. На екрані монітора відобразиться інформація про збережені відповіді і набрані тестові бали.

Перерахувати самостійно тестові бали в рейтингові вступники зможуть за допомогою таблиць переведення ЄВІ та ЄФВВ або швидкого розрахунку рейтингового балу.

Офіційні результати ЄВІ / ЄФВВ розмісять у персональних кабінетах учасників до 18 липня.