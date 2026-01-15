Коли цьогоріч стартують вступні іспити в аспірантуру

У Міністерстві освіти і науки України визначили дати вступних іспитів в аспірантуру цьогоріч. Абітурієнти складатимуть єдиний вступний іспит та єдине вступне випробування з методології наукових досліджень протягом липня – серпня.

Відповідний наказ МОН зареєстрували в Міністерстві юстиції. Про це інформує 24 Канал.

Коли вступні іспити в аспірантуру у 2026 році?

Так, основна сесія іспитів в аспірантуру відбудеться з 14 до 29 липня.

Додаткова сесія іспитів для майбутніх докторів філософії та докторів мистецтва триватиме з 24 до 28 серпня.

Для отримання права брати участь у конкурсному відборі в аспірантуру вступник має набрати сумарно не менше ніж 300 рейтингових балів за два блоки єдиного вступного іспиту. А також – не менше ніж 25 тестових балів, які становлять 100 рейтингових балів, з методології наукових досліджень.

Що зміниться цьогоріч для вступників в аспірантуру?