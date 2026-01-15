Когда в этом году стартуют вступительные экзамены в аспирантуру
В Министерстве образования и науки Украины определили даты вступительных экзаменов в аспирантуру в этом году. Абитуриенты будут сдавать единый вступительный экзамен и единый вступительный экзамен по методологии научных исследований в течение июля – августа.
Соответствующий приказ МОН зарегистрировали в Министерстве юстиции. Об этом информирует 24 Канал.
Когда вступительные экзамены в аспирантуру в 2026 году?
Так, основная сессия экзаменов в аспирантуру состоится с 14 по 29 июля.
Дополнительная сессия экзаменов для будущих докторов философии и докторов искусства продлится с 24 по 28 августа.
Для получения права участвовать в конкурсном отборе в аспирантуру абитуриент должен набрать суммарно не менее 300 рейтинговых баллов за два блока единого вступительного экзамена. А также – не менее 25 тестовых баллов, которые составляют 100 рейтинговых баллов, по методологии научных исследований.
Что изменится в этом году для поступающих в аспирантуру?
- Министерство образования и науки Украины намерено ввести единый порог по сумме результатов двух блоков единого вступительного экзамена для абитуриентов, которые стремятся учиться в аспирантуре.
- Такое предложение есть в Порядке приема на обучение в вузы в 2026 году, который обнародовало МОН.
- Так, для участия в конкурсном отборе в аспирантуру в этом году планируют допускать тех абитуриентов, которые суммарно наберут не менее 300 рейтинговых баллов за выполнение теста общей учебной компетентности и теста по иностранному языку как двух составляющих ЕВИ.
- А в случае прохождения собеседования по иностранному языку вместо ЕВИ оценка за это вступительное испытание должна составлять не менее 150 баллов.