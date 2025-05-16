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Освіта Освіта в Україні На вступні іспити до магістратури вже зареєструвалося майже 50 тисяч осіб
16 травня, 17:23
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На вступні іспити до магістратури вже зареєструвалося майже 50 тисяч осіб

Марія Волошин
Основні тези
  • Майже 50 тисяч осіб зареєструвалися на вступні іспити до магістратури, з яких 46 917 осіб планують складати ЄВІ в Україні, а 1 826 — за кордоном.
  • Реєстрація триває на спеціальності різних галузей знань. Окрім ЄВІ, деякі спеціальності також вимагають складання ЄФВВ.

Понад 49 тисяч осіб вже зареєструвалися на вступні іспити до магістратури. Вони отримали екзаменаційні листки у приймальних комісіях ЗВО.

Бажання складати ЄВІ в Україні мають намір 46 917 осіб, за кордоном – 1 826. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. 

Дивіться також Вступники в магістратуру повинні особисто отримати екзаменаційний листок 

Триває реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ

Ті, хто планує вступати на спеціальності галузей знань A «Освіта», B «Культура, мистецтво та гуманітарні науки», C «Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини», D «Бізнес, адміністрування та право» (окрім спеціальності D6 «Секретарська та офісна справа»), F «Інформаційні технології» і на спеціальності G17 «Архітектура та містобудування» (галузь знань G «Інженерія, виробництво та будівництво»), І9 «Громадське здоров'я», І10 «Соціальна робота та консультування», I11 «Дитячі та молодіжні служби» (галузь знань І «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення»), J2 «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг», J3 «Туризм та рекреація», J4 «Охорона праці» (галузь знань J «Транспорт та послуги»), К8 «Пожежна безпека», К10 «Цивільна безпека» (галузь знань К «Безпека та оборона»), окрім ЄВІ, повинні скласти ще й ЄФВВ.

Зверніть увагу! Для охочих проходити ЄФВВ діє правило: не можна вибирати більше ніж два предметні тести ЄФВВ. Якщо вступник / вступниця вибрав / вибрала два предметних тести ЄФВВ, тестування з яких відбуваються одночасно під час основної сесії, –  Український центр оцінювання якості освіти визначить, яке з них він / вона проходитиме під час основної сесії, а яке – під час додаткової.

Спрямування предметного тестування Кількість зареєстрованих
Педагогіка та психологія 8741
Управління та адміністрування 7903
Право та міжнародне право 6367
Інформаційні технології 5627
Психологія та соціологія 4500
Економіка та міжнародна економіка 2851
Облік та фінанси 2772
Історія мистецтва 2767
Мовознавство 2678
Політологія та міжнародні відносини 1353

Реєстрація для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) триває ще до 23 травня. 