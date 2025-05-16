На вступні іспити до магістратури вже зареєструвалося майже 50 тисяч осіб

Понад 49 тисяч осіб вже зареєструвалися на вступні іспити до магістратури. Вони отримали екзаменаційні листки у приймальних комісіях ЗВО.

Бажання складати ЄВІ в Україні мають намір 46 917 осіб, за кордоном – 1 826. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Триває реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ

Ті, хто планує вступати на спеціальності галузей знань A «Освіта», B «Культура, мистецтво та гуманітарні науки», C «Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини», D «Бізнес, адміністрування та право» (окрім спеціальності D6 «Секретарська та офісна справа»), F «Інформаційні технології» і на спеціальності G17 «Архітектура та містобудування» (галузь знань G «Інженерія, виробництво та будівництво»), І9 «Громадське здоров'я», І10 «Соціальна робота та консультування», I11 «Дитячі та молодіжні служби» (галузь знань І «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення»), J2 «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг», J3 «Туризм та рекреація», J4 «Охорона праці» (галузь знань J «Транспорт та послуги»), К8 «Пожежна безпека», К10 «Цивільна безпека» (галузь знань К «Безпека та оборона»), окрім ЄВІ, повинні скласти ще й ЄФВВ.

Зверніть увагу! Для охочих проходити ЄФВВ діє правило: не можна вибирати більше ніж два предметні тести ЄФВВ. Якщо вступник / вступниця вибрав / вибрала два предметних тести ЄФВВ, тестування з яких відбуваються одночасно під час основної сесії, – Український центр оцінювання якості освіти визначить, яке з них він / вона проходитиме під час основної сесії, а яке – під час додаткової.