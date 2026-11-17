Почесного президента Києво-Могилянської академії В'ячеслава Брюховецького посмертно нагородили орденом Свободи. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента. Ця відзнака – за значні особисті заслуги в розвитку української освіти й науки, відродження Києво-Могилянської академії, активну громадську діяльність та виховання патріотичної молоді.

Який вклад Брюховецького у Могилянку?

В Офісі президента нагадали, що у 1991 році Брюховецький ініціював відродження Києво-Могилянської академії.

На той час у корпусах колишньої академії було Вище військово-морське політичне училище. Перший кабінет В'ячеслав Брюховецький виграв у шахи в керівника училища контрадмірала Олександра Коровіна. Саме в тому кабінеті й розпочалася робота над відродженням Києво-Могилянської академії.

За керівництва Брюховецького університет запровадив незалежне вступне тестування, бакалаврську й магістерську підготовку, вільний вибір дисциплін і міждисциплінарне навчання,

– мовиться у повідомленні.

Брюховецький також сприяв відродженню Острозької академії та створенню Миколаївської філії НаУКМА, яка згодом масштабувалася в Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

Коли відійшов у вічність Брюховецький?