В'ячеслав Брюховецький / Фото: НаУКМА
Почесного президента Києво-Могилянської академії В'ячеслава Брюховецького посмертно нагородили орденом Свободи. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента. Ця відзнака – за значні особисті заслуги в розвитку української освіти й науки, відродження Києво-Могилянської академії, активну громадську діяльність та виховання патріотичної молоді.
Який вклад Брюховецького у Могилянку?
В Офісі президента нагадали, що у 1991 році Брюховецький ініціював відродження Києво-Могилянської академії.
На той час у корпусах колишньої академії було Вище військово-морське політичне училище. Перший кабінет В'ячеслав Брюховецький виграв у шахи в керівника училища контрадмірала Олександра Коровіна. Саме в тому кабінеті й розпочалася робота над відродженням Києво-Могилянської академії.
За керівництва Брюховецького університет запровадив незалежне вступне тестування, бакалаврську й магістерську підготовку, вільний вибір дисциплін і міждисциплінарне навчання
Брюховецький також сприяв відродженню Острозької академії та створенню Миколаївської філії НаУКМА, яка згодом масштабувалася в Чорноморський національний університет імені Петра Могили.
Коли відійшов у вічність Брюховецький?
Почесний президент Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький помер 12 листопада. Йому було 79 років.
Брюховецького пам'ятатимуть як Героя України, видатного літературознавця, педагога, журналіста, громадського діяча, одного із засновників Народного Руху України, ініціатора відродження Києво-Могилянської академії.
У виші наголосили, що В’ячеслав Степанович належав до людей, які не просто мріяли про незалежну Україну, а й творили її своєю громадянською мужністю та волею до перемоги.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter