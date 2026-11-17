В'ячеслав Брюховецкий / Фото: НаУКМА
Почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого посмертно наградили орденом Свободы. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Эта награда присуждена за значительные личные заслуги в развитии украинского образования и науки, возрождении Киево-Могилянской академии, активную общественную деятельность и воспитание патриотической молодежи.
Каков вклад Брюховецкого в Могилянку?
В Офисе президента напомнили, что в 1991 году Брюховецкий инициировал возрождение Киево-Могилянской академии. В то время в корпусах бывшей академии располагалось Высшее военно-морское политическое училище. Первый кабинет Вячеслав Брюховецкий выиграл в шахматы у руководителя училища контрадмирала Александра Коровина. Именно в том кабинете и началась работа над возрождением Киево-Могилянской академии.
Под руководством Брюховецкого университет ввел независимое вступительное тестирование, бакалаврскую и магистерскую подготовку, свободный выбор дисциплин и междисциплинарное обучение
Брюховецкий также способствовал возрождению Острожской академии и созданию Николаевского филиала НаУКМА, который впоследствии преобразовался в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы.
Когда ушел из жизни Брюховецкий?
Почетный президент Киево-Могилянской академии Вячеслав Брюховецкий умер 12 ноября. Ему было 79 лет.
Брюховецкого будут помнить как Героя Украины, выдающегося литературоведа, педагога, журналиста, общественного деятеля, одного из основателей Народного Руха Украины, инициатора возрождения Киево-Могилянской академии.
В вузе подчеркнули, что Вячеслав Степанович принадлежал к числу людей, которые не просто мечтали о независимой Украине, но и создавали ее своим гражданским мужеством и волей к победе.
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