Один із засновників Народного Руху та Герой України: помер почесний президент Могилянки
12 листопада помер почесний президент Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький. Він на зорі незалежності відродив столичний виш.
Йому було 79 років. Про це повідомляє НаУКМА на своїй сторінці у фейсбуці.
Що відомо про В'ячеслава Брюховецького
Брюховецького пам'ятатимуть як Героя України, видатного літературознавця, педагога, журналіста, громадського діяча, одного із засновників Народного Руху України, ініціатора відродження Києво-Могилянської академії.
У виші наголосили, що В’ячеслав Степанович належав до людей, які не просто мріяли про незалежну Україну, а й творили її своєю громадянською мужністю та волею до перемоги.
У 1991 році, коли Україна лише здобувала незалежність, він узявся за втілення ідеї, що багатьом здавалася нездійсненною: відродити Києво-Могилянську академію. Завдяки його невтомній праці, геніальній інтуїції та візії майбутнього української вищої освіти Могилянка стала одним із найуспішніших проєктів і символів незалежної України,
– акцентували у виші.
І додали, що опісля виш став прикладом першого інноваційного, повністю україномовного, некорумпованого й патріотичного університету.
Саме тут у 1996 році були відкриті перші магістерські програми, а у 2008 році – створена Докторська школа з першими структурованими програмами підготовки докторів філософії,
– зауважили у НаУКМА.
І нагадали, що Академія була активною учасницею Помаранчевої революції (2004–2005) та Революції Гідності (2013–2014).
Ми також інформували, що працівники Українського державного університету імені Михайла Драгоманова заявили, що керівництво через нібито брак коштів відправляє їх у відпустки власним коштом. Через це спалахнув скандал.