Один із засновників Народного Руху та Герой України: помер почесний президент Могилянки

12 листопада помер почесний президент Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький. Він на зорі незалежності відродив столичний виш.

Йому було 79 років. Про це повідомляє НаУКМА на своїй сторінці у фейсбуці.

Що відомо про В'ячеслава Брюховецького

Брюховецького пам'ятатимуть як Героя України, видатного літературознавця, педагога, журналіста, громадського діяча, одного із засновників Народного Руху України, ініціатора відродження Києво-Могилянської академії.

У виші наголосили, що В’ячеслав Степанович належав до людей, які не просто мріяли про незалежну Україну, а й творили її своєю громадянською мужністю та волею до перемоги.

У 1991 році, коли Україна лише здобувала незалежність, він узявся за втілення ідеї, що багатьом здавалася нездійсненною: відродити Києво-Могилянську академію. Завдяки його невтомній праці, геніальній інтуїції та візії майбутнього української вищої освіти Могилянка стала одним із найуспішніших проєктів і символів незалежної України,

– акцентували у виші.

І додали, що опісля виш став прикладом першого інноваційного, повністю україномовного, некорумпованого й патріотичного університету.

Саме тут у 1996 році були відкриті перші магістерські програми, а у 2008 році – створена Докторська школа з першими структурованими програмами підготовки докторів філософії,

– зауважили у НаУКМА.

І нагадали, що Академія була активною учасницею Помаранчевої революції (2004–2005) та Революції Гідності (2013–2014).