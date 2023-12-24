Чи знають українці, хто такий В'ячеслав Чорновіл: відповіді вразили

24 грудня 2023, 17:00
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Джерело:

Тікток maria_pankiv

Сьогодні, 24 грудня, могло б виповнитися 86 років видатному українському діячеві та політику В'ячеславові Чорноволу. Він був справжнім патріотом, який виборював незалежність України та після її проголошення прагнув і робив усе можливе для її розквіту.

Про діяльність на благо та задля розбудови нашої держави, а також незламний патріотизм В'ячеслава Максимовича можна розповідати чимало. Так, блогерка Марія запитала у краян, а чи знають вони, хто такий В'ячеслав Чорновіл. 

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Чи знають українці, хто такий В'ячеслав Чорновіл

Запитання прозвучало так: "Хто такий В'ячеслав Чорновіл?".

На що блогерка отримала такі відповіді: 

  • "Ячеслав Чорновіл?" – "В'ячеслав Чорновіл". "Людина! – Ким він був? Чоловіком! Я звідки знаю?" – "Ким він може бути?" – "Поетом якимось, писарем".
  • Я не знаю.
  • Депутат, балотувався колись в президенти.
  • Якийсь художник, може, або поет.
  • Він був кандидатом в президенти, коли Україна ставала незалежна. 
  • Дуже відомий діяч, він мав стати президентом нашої прекрасної країни.
  • Людина. Що зробив? Щось придумав.

Україні натомість так відреагували у коментарях до відео на почуте: 

  • Старше покоління більш освічене, соромно за молодь.
  • Напевно, правильно, що історію України зробили обов‘язковим предметом на НМТ.
  • Як жаль, що він не став президентом.
  • Сором такого не знати.

Хто такий В'ячеслав Чорновіл 

В'ячеслав Максимович Чорновіл – український політик, громадський діяч, публіцист, літературний критик, народний депутат України I – III скликань, діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичний в'язень СРСР.

Започаткував в Україні національно-визвольний рух шістдесятників та дисидентів. Один з ініціаторів створення Української Гельсінської спілки.

Голова Народного Руху України, Гетьман українського козацтва, член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

Свого часу також – голова Львівської обласної ради, нардеп та кандидат у Президенти України на виборах 1991 року. Тоді зайняв друге місце.

Загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі на шосе під Борисполем.

Чимало українців вважає загибель Чорновола умисним вбивством.

Джерело: Вікіпедія. 

Ми ж зі свого боку наголосимо: своїх Героїв та борців за незалежність нашої держави потрібно знати. Тож сподіваємось, що ті з вас, хто не знав цієї видатної людини, ознайомляться з його біографією та діяльністю краще. Бо, як казав В'ячеслав Чорновіл: "Україна починається з тебе". 
Автор: Марія Волошин