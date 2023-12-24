Чи знають українці, хто такий В'ячеслав Чорновіл: відповіді вразили

Сьогодні, 24 грудня, могло б виповнитися 86 років видатному українському діячеві та політику В'ячеславові Чорноволу. Він був справжнім патріотом, який виборював незалежність України та після її проголошення прагнув і робив усе можливе для її розквіту.

Про діяльність на благо та задля розбудови нашої держави, а також незламний патріотизм В'ячеслава Максимовича можна розповідати чимало. Так, блогерка Марія запитала у краян, а чи знають вони, хто такий В'ячеслав Чорновіл.

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Чи знають українці, хто такий В'ячеслав Чорновіл

Запитання прозвучало так: "Хто такий В'ячеслав Чорновіл?".

На що блогерка отримала такі відповіді:

"Ячеслав Чорновіл?" – "В'ячеслав Чорновіл". "Людина! – Ким він був? Чоловіком! Я звідки знаю?" – "Ким він може бути?" – "Поетом якимось, писарем".

Я не знаю.

Депутат, балотувався колись в президенти.

Якийсь художник, може, або поет.

Він був кандидатом в президенти, коли Україна ставала незалежна.

Дуже відомий діяч, він мав стати президентом нашої прекрасної країни.

Людина. Що зробив? Щось придумав.

Україні натомість так відреагували у коментарях до відео на почуте:

Старше покоління більш освічене, соромно за молодь.

Напевно, правильно, що історію України зробили обов‘язковим предметом на НМТ.

Як жаль, що він не став президентом.

Сором такого не знати.

Хто такий В'ячеслав Чорновіл В'ячеслав Максимович Чорновіл – український політик, громадський діяч, публіцист, літературний критик, народний депутат України I – III скликань, діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичний в'язень СРСР. Започаткував в Україні національно-визвольний рух шістдесятників та дисидентів. Один з ініціаторів створення Української Гельсінської спілки. Голова Народного Руху України, Гетьман українського козацтва, член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи. Свого часу також – голова Львівської обласної ради, нардеп та кандидат у Президенти України на виборах 1991 року. Тоді зайняв друге місце. Загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Чимало українців вважає загибель Чорновола умисним вбивством. Джерело: Вікіпедія.

Ми ж зі свого боку наголосимо: своїх Героїв та борців за незалежність нашої держави потрібно знати. Тож сподіваємось, що ті з вас, хто не знав цієї видатної людини, ознайомляться з його біографією та діяльністю краще. Бо, як казав В'ячеслав Чорновіл: "Україна починається з тебе".