Про діяльність на благо та задля розбудови нашої держави, а також незламний патріотизм В'ячеслава Максимовича можна розповідати чимало. Так, блогерка Марія запитала у краян, а чи знають вони, хто такий В'ячеслав Чорновіл.
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Чи знають українці, хто такий В'ячеслав Чорновіл
Запитання прозвучало так: "Хто такий В'ячеслав Чорновіл?".
На що блогерка отримала такі відповіді:
- "Ячеслав Чорновіл?" – "В'ячеслав Чорновіл". "Людина! – Ким він був? Чоловіком! Я звідки знаю?" – "Ким він може бути?" – "Поетом якимось, писарем".
- Я не знаю.
- Депутат, балотувався колись в президенти.
- Якийсь художник, може, або поет.
- Він був кандидатом в президенти, коли Україна ставала незалежна.
- Дуже відомий діяч, він мав стати президентом нашої прекрасної країни.
- Людина. Що зробив? Щось придумав.
Україні натомість так відреагували у коментарях до відео на почуте:
- Старше покоління більш освічене, соромно за молодь.
- Напевно, правильно, що історію України зробили обов‘язковим предметом на НМТ.
- Як жаль, що він не став президентом.
- Сором такого не знати.
Хто такий В'ячеслав Чорновіл
В'ячеслав Максимович Чорновіл – український політик, громадський діяч, публіцист, літературний критик, народний депутат України I – III скликань, діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичний в'язень СРСР.
Започаткував в Україні національно-визвольний рух шістдесятників та дисидентів. Один з ініціаторів створення Української Гельсінської спілки.
Голова Народного Руху України, Гетьман українського козацтва, член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи.
Свого часу також – голова Львівської обласної ради, нардеп та кандидат у Президенти України на виборах 1991 року. Тоді зайняв друге місце.
Загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі на шосе під Борисполем.
Чимало українців вважає загибель Чорновола умисним вбивством.
Джерело: Вікіпедія.