О деятельности во благо и ради развития нашего государства, а также несгибаемый патриотизм Вячеслава Максимовича можно рассказывать немало. Так, блогерша Мария спросила у краян, знают ли они, кто такой Вячеслав Чорновил.

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Знают ли украинцы, кто такой Вячеслав Чорновил

Вопрос прозвучал так: "Кто такой Вячеслав Чорновил?"

На что блоггерша получила следующие ответы:

  • "Ячеслав Чорновил?" – "Вячеслав Чорновил". "Человек! – Кем он был? Мужчиной! Я откуда знаю?" – "Кем он может быть?" – "Поэтом каким-то, писарем".
  • Я не знаю.
  • Депутат баллотировался когда-то в президенты.
  • Какой-нибудь художник, может, или поэт.
  • Он был кандидатом в президенты, когда Украина становилась независимой.
  • Очень известный деятель должен стать президентом нашей прекрасной страны.
  • Человек. Что сделал? Что-то придумал.

Украине же так отреагировали в комментариях к видео на услышанное:

  • Старшее поколение более образовано, стыдно за молодежь.
  • Наверное, правильно, что историю Украины сделали обязательным предметом на НМТ.
  • Как жаль, что он не стал президентом.
  • Стыд такого не знать.

Кто такой Вячеслав Чорновил

Вячеслав Максимович Чорновил – украинский политик, общественный деятель, публицист, литературный критик, народный депутат Украины I – III созывов, деятель движения сопротивления против русификации и национальной дискриминации украинского народа, политический заключенный СССР.

Начало в Украине национально-освободительное движение шестидесятников и диссидентов. Один из инициаторов создания Украинского Гельсинкского союза.

Глава Народного Руха Украины, Гетман украинского казачества, член украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

В свое время также председатель Львовского областного совета, нардеп и кандидат в Президенты Украины на выборах 1991 года. Тогда занял второе место.

Погиб 25 марта 1999 в автокатастрофе на шоссе под Борисполем.

Многие украинцы считают гибель Черновола умышленным убийством.

Источник: Википедия.