О деятельности во благо и ради развития нашего государства, а также несгибаемый патриотизм Вячеслава Максимовича можно рассказывать немало. Так, блогерша Мария спросила у краян, знают ли они, кто такой Вячеслав Чорновил.

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Знают ли украинцы, кто такой Вячеслав Чорновил

Вопрос прозвучал так: "Кто такой Вячеслав Чорновил?"

На что блоггерша получила следующие ответы:

"Ячеслав Чорновил?" – "Вячеслав Чорновил". "Человек! – Кем он был? Мужчиной! Я откуда знаю?" – "Кем он может быть?" – "Поэтом каким-то, писарем".

Я не знаю.

Депутат баллотировался когда-то в президенты.

Какой-нибудь художник, может, или поэт.

Он был кандидатом в президенты, когда Украина становилась независимой.

Очень известный деятель должен стать президентом нашей прекрасной страны.

Человек. Что сделал? Что-то придумал.

Украине же так отреагировали в комментариях к видео на услышанное:

Старшее поколение более образовано, стыдно за молодежь.

Наверное, правильно, что историю Украины сделали обязательным предметом на НМТ.

Как жаль, что он не стал президентом.

Стыд такого не знать.

Кто такой Вячеслав Чорновил Вячеслав Максимович Чорновил – украинский политик, общественный деятель, публицист, литературный критик, народный депутат Украины I – III созывов, деятель движения сопротивления против русификации и национальной дискриминации украинского народа, политический заключенный СССР. Начало в Украине национально-освободительное движение шестидесятников и диссидентов. Один из инициаторов создания Украинского Гельсинкского союза. Глава Народного Руха Украины, Гетман украинского казачества, член украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. В свое время также председатель Львовского областного совета, нардеп и кандидат в Президенты Украины на выборах 1991 года. Тогда занял второе место. Погиб 25 марта 1999 в автокатастрофе на шоссе под Борисполем. Многие украинцы считают гибель Черновола умышленным убийством. Источник: Википедия.

Мы же со своей стороны подчеркнем: своих Героев и борцов за независимость нашего государства нужно знать. Поэтому надеемся, что те из вас, кто не знал этого выдающегося человека, ознакомятся с его биографией и деятельностью лучше. Потому что, как говорил Вячеслав Чорновил: "Украина начинается с тебя".