Піднята рука, важка сумка, деталь, яку доводиться підтримувати в повітрі, – усі ці ситуації потребують влучного словесного опису. Російське позначення "на вєсу" тут не підходить: українська має власні відповідники.

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Які українські відповідники можна використати замість "на вєсу"?

Уявімо ситуацію: людина довго тримає руку піднятою, не спираючи її ні на стіл, ні на іншу поверхню. Або намагається втримати важку річ у повітрі, поки хтось підставить під неї опору. У розмові нерідко можна почути: "Тримай руку на вєсу".

Такі вислови прийшли з російської мови, але українською цю ситуацію можна описати кількома способами. Причому дослівний переклад тут не допоможе: доведеться змінити саму конструкцію.

Мовознавець Олександр Авраменко пояснює, що російську конструкцію "на весу" українською передаємо словами – "у висячому положенні". Тож правильно казати: "тримати руки у висячому положенні".

Є й інші вдалі варіанти, але їх використовувати варто ситуативно:

тримати в повітрі – не спирати на жодну поверхню: "Він довго тримав руку в повітрі";

– не спирати на жодну поверхню: "Він довго тримав руку в повітрі"; бути підвішеним – коли предмет закріплений або утримується так, що не має опори знизу.

Філологиня Ольга Васильєва також звертає увагу на прикметник "висний", який є в українському технічному словнику 1928 року. Відповідно, можна сказати "тримати руку у висному положенні".

А ще можна сказати "нависно" і "повисно".

тримати нависно – такий варіант відповідно до Словника технічної термінології 1928 року;

– такий варіант відповідно до Словника технічної термінології 1928 року; в повислому стані (тримати повислим).

Повислий / Український переклад. Facebook

Чому не варто говорити "на вазі"?

Іноді замість російського вислову можна почути "тримати руку на вазі". Однак це буквальне відтворення чужої конструкції, буквальний переклад: "вес" – "вага".

Водночас не плутаймо цей вислів зі сполукою "на вагу". Вона цілком нормативна, коли йдеться про зважування або визначення маси чогось: "купити цукерки на вагу", "продавати овочі на вагу".

Отже, якщо рука, нога чи предмет не мають опори й утримуються в повітрі, українською скажемо – "у висячому положенні" або просто "в повітрі". А словосполучення "на вазі" в такому значенні краще залишити поза літературним мовленням.