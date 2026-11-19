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Как избежать языковой кальки, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Какие украинские эквиваленты можно использовать вместо "на весу"?

Представим ситуацию: человек долго держит руку поднятой, не опираясь ни на стол, ни на другую поверхность. Или пытается удержать тяжелый предмет в воздухе, пока кто-то не подставит под него опору. В разговоре нередко можно услышать: "Держи руку на весу".

Такие выражения пришли из русского языка, но на украинском эту ситуацию можно описать несколькими способами. Причем дословный перевод здесь не поможет: придется изменить саму конструкцию.

Лингвист Александр Авраменко объясняет, что русскую конструкцию "на весу" на украинском языке передаем словами "у висячому положенні". Поэтому правильно говорить: "тримати руки у висячому положенні".

Есть и другие удачные варианты, но их следует использовать в зависимости от ситуации:

тримати в повітрі – не опираться ни на какую поверхность: "Він довго тримав руку в повітрі";

– не опираться ни на какую поверхность: "Він довго тримав руку в повітрі"; бути підвішеним – когда предмет закреплен или удерживается так, что не имеет опоры снизу.

Филолог Ольга Васильева также обращает внимание на прилагательное "висний", которое есть в украинском техническом словаре 1928 года. Соответственно, можно сказать "тримати руку у висному положенні".

А еще можно сказать "нависно" и "повисно".

тримати нависно – такой вариант в соответствии со "Словарем технической терминологии" 1928 года;

– такой вариант в соответствии со "Словарем технической терминологии" 1928 года; в повислому стані (тримати повислим).

Повислый / Украинский перевод. Facebook

Почему не стоит говорить "на вазі"?

Иногда вместо русского выражения можно услышать "тримати руку на вазі". Однако это буквальное воспроизведение чужой конструкции, буквальный перевод: "вес" – "вага".

В то же время не следует путать это выражение со словосочетанием "на вагу". Оно вполне нормативно, когда речь идет о взвешивании или определении массы чего-то: "купити цукерки на вагу", "продавати овочі на вагу".

Итак, если рука, нога или предмет не имеют опоры и удерживаются в воздухе, на украинском скажем – "у висячому положенні" или просто "в повітрі". А словосочетание "на вазі" в таком значении лучше не использовать в литературной речи.