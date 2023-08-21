Учні можуть надолужити пропущений матеріал з української мови завдяки новій програмі
Джерело:Освіторія
Оприлюднили скорочену програму з української мови для дітей, які пропустили тривалі періоди навчання. Завдяки їй такі школярі можуть легше долати прогалини у знаннях.
Пропозиції щодо модифікації програм охоплюють модельні навчальні програми для 5 – 11 класів. Їх при цьому можуть адаптовувати вчителі з урахуванням потреб та інтересів учнів.
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Учні можуть надолужити пропущений матеріал з української мови
Оновлені програми вже почали з'являтися на платформах інститутів післядипломної педагогічної освіти.
Для учнів, які мають освітні втрати з української мови і літератури, історії України, школа може організувати додаткове навчання за модифікованими програмами. Також ці рекомендації можна використати під час організації таборів, недільних шкіл тощо.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
Ці програми дають змогу досягати результатів навчання завдяки скороченню змісту, а не часу на опанування: учитель має обрати оптимальний темп навчання, за якого всі учні будуть залученими в освітній процес,
– зазначено в листі МОН.
Рекомендації розробила робоча група, створена Українським інститутом розвитку освіти.
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