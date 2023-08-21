Учні можуть надолужити пропущений матеріал з української мови завдяки новій програмі

Оприлюднили скорочену програму з української мови для дітей, які пропустили тривалі періоди навчання. Завдяки їй такі школярі можуть легше долати прогалини у знаннях.

Пропозиції щодо модифікації програм охоплюють модельні навчальні програми для 5 – 11 класів. Їх при цьому можуть адаптовувати вчителі з урахуванням потреб та інтересів учнів.

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Учні можуть надолужити пропущений матеріал з української мови

Оновлені програми вже почали з'являтися на платформах інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Для учнів, які мають освітні втрати з української мови і літератури, історії України, школа може організувати додаткове навчання за модифікованими програмами. Також ці рекомендації можна використати під час організації таборів, недільних шкіл тощо.

У МОН при цьому кажуть: реалізація модифікованих навчальних програм сприятиме досягненню ключових результатів навчання, зокрема тих знань, умінь і навичок, без яких подальше навчання буде утрудненим.

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Ці програми дають змогу досягати результатів навчання завдяки скороченню змісту, а не часу на опанування: учитель має обрати оптимальний темп навчання, за якого всі учні будуть залученими в освітній процес,

– зазначено в листі МОН.

Рекомендації розробила робоча група, створена Українським інститутом розвитку освіти.

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