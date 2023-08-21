Ученики могут наверстать пропущенный материал по украинскому языку благодаря новой программе

21 августа 2023, 16:19
Читати новину українською

Источник:

Освитория

Обнародовали сокращенную программу по украинскому языку для детей, пропустивших длительные периоды обучения. Благодаря ей такие школьники могут легче преодолевать пробелы в знаниях.

Предложения по модификации программ включают в себя модельные учебные программы для 5 – 11 классов. Их могут адаптировать учителя с учетом потребностей и интересов учеников.

Смотрите также "Оптима" предлагает стипендии на обучение: как приобщиться к уникальному предложению

Учащиеся могут наверстать пропущенный материал по украинскому языку

Обновленные программы уже начали появляться на платформах институтов последипломного педагогического образования.

Для учеников, имеющих образовательные потери по украинскому языку и литературе, истории Украины, школа может организовать дополнительное обучение по модифицированным программам. Также эти рекомендации можно использовать при организации лагерей, воскресных школ и т.д.

Ваш ребенок получил недостаточный уровень знаний в этом году? Это легко исправить из "Оптима". Ведущая дистанционная школа Украины предлагает уникальную благотворительную программу для учеников 1 – 11 классов. Все, что нужно – заполнить заявку и получить бесплатный доступ к образовательным материалам по 2 любым предметам на 3 месяца. Подарите своему ребенку шанс получить качественное образование уже сегодня!
 
В МОН при этом говорят: реализация модифицированных учебных программ будет способствовать достижению ключевых результатов обучения, в том числе тех знаний, умений и навыков, без которых дальнейшее обучение будет затруднено.

Эти программы позволяют достигать результатов обучения благодаря сокращению содержания, а не времени на овладение: учитель должен выбрать оптимальный темп обучения, при котором все ученики будут вовлечены в образовательный процесс,
– указано в письме МОН.

Рекомендации разработала рабочая группа, созданная Украинским институтом развития образования.

Смотрите также Ученики-беженцы возвращаются домой: МОН предоставило рекомендации по зачислению в школы

МОН предоставило рекомендации по зачислению в школы учеников-беженцев

  • Минобразования рекомендует учебным заведениям применять индивидуальный подход к каждому ученику и ученице, которые раньше выехали из Украины из-за войны и сейчас возвращаются в родную школу. При этом советует действовать в интересах ребенка с соблюдением его права на продолжение получения образования.
  • Соответствующие рекомендации школам МОН предоставляет в соответствии с разработанными и согласованными "Методическими рекомендациями по отдельным вопросам получения образования в заведениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине", рассказали 24 Каналу в Минобразования Украины.
  • Документ содержит рекомендации по процедуре зачисления детей, которые из-за полномасштабной войны изменили место жительства и получали образование в школах за рубежом, в школы Украины после возвращения на Родину. А также условия перевода таких учеников в следующий класс.
Автор: Марія Волошин