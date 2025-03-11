У закладах освіти Івано-Франківська знову змінюють формат навчання

З 12 березня у закладах освіти Івано-Франківська змінюють формат навчання. Учні та студенти знову вчитимуться очно.

Зауважимо, що через збільшення хворих на грип, ГРВІ та COVID-19 з 19 лютого вони здобували освіту дистанційно. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко, зазначає 24 Канал.

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Як вчитимуться учні та студенти в Івано-Франківську

На Івано-Франківщині заклади освіти самостійно вирішуватимуть, чи переходити на очне навчання. Це залежатиме від рівня захворюваності, повідомила начальниця управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОВА Ірина Лакіза.

З 12 березня відновлять очне навчання в усіх закладах загальної середньої освіти, позашкільної освіти, дошкільної освіти та мистецьких школах Надвірнянської громади, повідомив очільник громади Зіновій Андрійович у Facebook.

Також у Калуській громаді з середини тижня заклади освіти перейдуть на офлайн-навчання.

Нагадаємо, що через збільшення хворих на грип, ГРВІ та COVID-19 на дистанційному навчанні і карантині були 898 закладів освіти.

Зауважимо, що керівники шкіл самі визначають, чи перевести учнів на дистанційне навчання, чи призупинити освітній процес в окремих класах, якщо рівень захворюваності у регіоні чи населеному пункті зростає.

Раніше ми розповідали, в яких регіонах школах запровадили карантин і відправили дітей на дистанційне навчання.