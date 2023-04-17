Незабаром іспити, а отже, повне занурення у навчання для хорошого результату виглядає логічним. Це поширена помилка, через яку ваші очікування можуть неабияк постраждати.

Більшість людей свято переконані у тому, що лише присвятивши певній справі увесь свій час, можна витиснути з себе максимум та досягнути бажаного. Дійсно, багато працювати та постійно навчатися – це ключ до успіху у будь-якій сфері, але концентрація лише на одній справі радше шкодить, а не допомагає процесу.

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Чому потрібно відволікатися від процесу навчання

Навчання – це насамперед творчість, який би предмет ви не вивчали та які б знання не збиралися опанувати. Вашому мозку доводиться будувати багато нових зв'язків, а зробити це без творчої жилки просто неможливо. Можете поекспериментувати: прочитати якусь статтю або переглянути схеми і тематичні фото. Через кілька днів ви зможете більш-менш відтворити зміст фото та схем, але переказати текст – зась.

Творчість та байдикування – також елементи процесу навчання / Фото Pexels

Даючи мозку невелику перерву, ви допомагаєте йому посортувати нову інформацію відповідно до попереднього досвіду та обрати правильні комірки у пам'яті. Якщо не робити перерв, то нові знання просто стиратимуть щойно отриману інформацію, і це триватиме дуже довго без відчутного для вас результату.

Звісно, це зовсім не означає повну відмову від процесу навчання. Перерви мають бути короткими, в ідеалі – поміж та після навчальних сесій. Бажано зайняти себе творчістю або просто насолодитися тишею та затишком. Займатися чимось, що потребуватиме великих розумових зусиль, не варто, адже таким чином ви можете завадити фоновій діяльності мозку щодо класифікації нової інформації.