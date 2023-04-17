Большинство людей свято убеждены в том, что, только посвятив определенному делу все свое время, можно выжать из себя максимум и достичь желаемого. Действительно, много работать и постоянно учиться – это ключ к успеху в любой сфере, но концентрация только на одном деле скорее вредит, а не помогает процессу.

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Почему нужно отвлекаться от процесса обучения

Обучение – это прежде всего творчество, какой бы предмет вы не изучали и какие бы знания не собирались овладеть. Вашему мозгу приходится строить множество новых связей, а сделать это без творческой жилки просто невозможно. Можете поэкспериментировать: прочитать какую-нибудь статью или просмотреть схемы и тематические фото. Через несколько дней вы сможете более-менее воспроизвести содержание фото и схем, а пересказать текст – нет.

Творчество и безделье – также элементы процесса обучения / Фото Pexels

Давая мозгу небольшой перерыв, вы помогаете ему отсортировать новую информацию в соответствии с предыдущим опытом и выбрать правильные ячейки в памяти. Если не делать перерывов, то новые знания будут просто стирать только что полученную информацию, и это будет длиться очень долго без ощутимого для вас результата.

Конечно, это вовсе не означает полного отказа от процесса обучения. Перерывы должны быть короткими, в идеале между и после учебных сессий. Желательно занять себя творчеством или просто насладиться тишиной и уютом. Заниматься чем-то, что потребует больших умственных усилий, не стоит, ведь таким образом вы можете помешать фоновой деятельности мозга по классификации новой информации.