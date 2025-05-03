Хто така Анастасія та чи можна лагідно називати її Стасею

Кожен з нас має ім'я, яке обрали батьки. А чи усі цікавляться його значенням та походженням?

На кожне ім'я свого часу є мода і воно мегапопулярне. А деякі – майже ніколи не втрачають популярності, серед таких сьогодні – Анастасія. Про його походження та значення розповідає 24 Канал.

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Що означає "Анастасія"

Сьогодні важко уявити когось, у кого немає знайомих з іменем Настя. А у шкільних класах їх може бути і декілька.

І не дивно – Анастасія – це одне з красивих та популярних імен в Україні. Ресурс Nameli повідомляє, що в країні більше ніж півмільйона власниць цього імені.

Ім'я грецького походження – Анастасія (Ἀναστασία) та означає "повернена до життя", "відроджена", "воскресла". Вважають, що це жіноча форма імені Анастас, Анастасій. І набуло поширення серед слов'ян з приходом християнства. Свята Анастасія є покровителькою вагітних жінок і ув'язнених.

В італійський, німецький, французький і польській мові воно звучить як Анастазія, а в англійській – Анастейша. А в російській мові має варіанти – Анастасья, Настасья, Настасія, Настасея.

Часто вражає, яких трансформацій зазнають імена у тій чи іншій мові. Особливо їх зменшувально-пестливі форми. До Анастасії можна звертатися лагідно та пестливо, використовуючи безліч варіантів. Найчастіше дівчину називають – Настею чи Настусею. Але є безліч інших варіантів:

Настасія,

Настася,

Настаска,

Наста / Настка / Наська.

Насточка / Настечка,

Настуня / Настуська,

Настуненька / Настунечка / Настусенька / Настусечка,

Ната,

Нася / Нуся / Нюся,

Ная,

Ася.

Для Анастасії: дивіться відео

Які інші версії імені Анастасія

А ще можна зустріти короткі варіанти у формі Туся, Тусенька, Тусечка – ім'я Туська, ще на початку ХХ століття, фіксували і як самостійне. Але воно може бути коротким іменем від – Антоніна.

Цікавий варіант скорочення, що походить від імені Анастасія, точніше Настасья, – Стася, Стасенька, Стасечка, Стасуня, Стасунька, Стаська. Однак, в українській мові ще є ім'я – Станіслава. Як жіноча версія імені Станіслав, що означає "стати славним" – а воно уже слов'янського походження

Анастасія належить до імен, які ніколи не втрачають прихильності, як і ім'я Марія, але важливо називати їх на український лад.

Пам'ятайте, що ви в Україні і називати власницю імені краще українськими версіями і відмовитися від – Настюші, Настюшки, Настюхи, Настьони, Настяхи, адже вони не відповідають нормам українського словотвору.

Володарки цього імені легкі, харизматичні, творчі. Вони з легкістю можуть обрати професію в шоубізнесі, стати співачкою та акторкою театру. Як доказ цього відомі українки-співачки: Анастасія Каменських (NK), Анастасія Приходько, MamaRika (Анастасія Кочетова), DJ NANA (Анастасія Кумейко).