Чи можна вважати імена Ніка та Вероніка тотожними та яке їх походження, розповідає 24 Канал.
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Яке походження імені Вероніка
Мелодійне ім'я Вероніка дуже багато батьків обирає для своїх доньок. Існує кілька версій походження та значення імені.
- Походження зі Стародавньої Греції. Воно мало первинну форму "Ференіка" (Pherenike), що означає "та, що приносить перемогу" – "феро" (нести) і "ніка" (перемога). У римські часи ім'я трансформувалося в "Вероніка" і набуло популярності в різних культурах. Довгий час воно було династійним іменем Птолемеїв.
- Існує християнська легенда пов'язана зі святою Веронікою, яка символізує співчуття та жертовність. Саме вона витерла обличчя Ісуса під час його шляху на Голгофу, і на тканині залишився його образ. А тому значення імені з латини перекладають як vera icon "справжній образ" – та хто має справжній образ – Вероніка.
- Ім'я має й італійське походження. Саме в Італії це ім'я переосмислили, і перекладають як "мешканка Верони".
Це не єдине ім'я, яке має кілька теорій походження, в імені Світлана їх теж кілька, про нього раніше писав 24 Канал.
На теренах України ім'я Вероніка почало поширюватися в ХІХ столітті. А в ХХ столітті пережило кілька хвиль популярності, й не втратило її у ХХІ столітті.
Ім'я зазнало і кількох трансформацій у різних європейських мовах – від наголосів – ВерОніка і ВеронІка до змін у вигляді самостійних імен:
- Береніка,
- Ніка,
- Верена.
Кожне з цих імен – самостійне і батьки обирають за власним бажанням. До речі, ім'я Верена відносять до українських, саме така його трансформація була популярна серед українських селян та містян.
У ХХІ столітті для українок обирають ім'я Ніка – як грецька богиня перемоги.
Хто така богиня НікаВона дочка титана Палланта й океаніди Стікс, сестра Завзяття, Наполегливості й Сили. Вона присутня під час битв і змагань борців, приймає жертви після перемоги, летить над землею зі звісткою про щасливе закінчення війни, звуками сурми сповіщаючи про тріумф героїв. Скульптор Антерм із Хіосу перший спорудив статую Ніку з крилами та лавровим вінком. Скульптура "Ніка Самофракійська" належить до найкращих творів античного мистецтва IV століття до нашої ери.
Скульптура "Ніка Самофракійська" / Вікіпедія
Як ніжно звертатися до Вероніки
До власниці імені Вероніка можна звертатися лагідно та пестливо, використовуючи такі форми імені:
- Веронічка
- Верона
- Веро
- Верочка
- Роня
- а також – Ніка.
А для Ніки – Нікуся, Нікочка, Нікуля, Нічка, Нікі.
Тому дівчина, на ім'я Вероніка, може представитися і як Вера, і як Ніка – краще запитайте, чи це повна версія імені. Чудове ім'я для дівчини з характером переможниці!