Учні-біженці повертаються додому: МОН надало рекомендації щодо зарахування у школи

Міносвіти рекомендує закладам освіти застосовувати індивідуальний підхід до кожного учня та учениці, які раніше виїхали з України через війну і зараз повертаються до рідної школи. При цьому радить діяти в інтересах дитини з дотриманням її права на продовження здобуття освіти.

Відповідні рекомендації школам МОН надає відповідно до розроблених і погоджених "Методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні". Про це розповіли 24 Каналу у Міносвіти України.

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МОН надало рекомендації щодо зарахування у школи учнів-біженців

Документ містить рекомендації щодо процедури зарахування дітей, які через повномасштабну війну змінили місце проживання і здобували освіту в школах за кордоном, до шкіл України після повернення на Батьківщину. А також умови переведення таких учнів до наступного класу.

В умовах воєнного стану важливо забезпечити права дітей, які внаслідок повномасштабного вторгнення Росії вимушено опинилися за межами України, на безперервне здобуття освіти,

– наголосили у МОН.

І додали, що також важливо надати можливість українським дітям, які наразі перебувають в інших країнах, продовжити навчатись за українською програмою. І сприяти тому, щоб вони не втрачали зв'язок з Україною і могли продовжити здобуття освіти у нашій державі.