Не усі вислови мають переклад. Але є такі, які можна перекласти дослівно, і головна думка не втратиться

Як замінити вислів "на всякий случай" українською, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Як сказати українською "на всякий случай"?

Російський вислів "на всякий случай" – один з найвідоміших фразеологізмів. І українці часто його саме так і вимовляють, з українською фонетикою, не знаючи, що вислів має переклад.

Цю фразу кажуть, коли хочуть зробити, порадити чи сказати щось з певною передбачливістю чи пересторогою на перед, це про дію, навіть якщо вона може не знадобитися.

Оскільки це не цитата чи народна мудрість, яка має сталу форму, при перекладі на українську головна думка вислову залишиться. Традиційно, розглянемо переклад по словах.

Слово "случай" у російській мові багатозначне, тому при перекладі слід зважати на контекст речення чи вислову. Дослівний український відповідник – "випадок".

Однак, слово може перекладатися і як – подія, пригода, інцидент, трапунок, у разі, нагода, момент, несподіванка.

Ба більше, при перекладі на українську слово взагалі можна не перекладати, як-от "по случаю болезни" – через хворобу.

Тому, завжди зважайте на контекст:

"в этом случае" – у цьо́му разі;

"странный случай" – чудний (дивний) випадок, чудна (дивна) подія;

"при случае" – при нагоді, принагі́дно.

Ну а слово "всякий" є і в українській мові. Тому, росіянізм "на всякий случай" перекладемо як:

На всяк випадок

Про всяк випадок

З перестороги / з обережності

Щоб не трапилось несподіванки

На випадок потреби / про запас.

У кожного свій ритуал, коли ми кажемо або робимо щось "про всяк випадок". Це можуть бути й серйозні практичні дії – взяти парасольку, підзарядити телефон, а можуть бути і забобони – одяг навиворіт, талісман у кишені, скривити мармизу перед дзеркалом, постукати по дереві та тому подібне.

Зверніть увагу! Слід ставити правильний наголос у слові "випадок". Як радить ресурс "Мова – ДНК нації", він падає на літеру "И", тому – вИпадок.

Правильно – вИпадок / ukr-mova.in.ua

Українська мова має кілька варіантів, які передають зміст "на всякий случай". Оберіть свій чи послуговуйтеся усіма. Головне – говоріть українською!