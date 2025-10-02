Не все высказывания имеют перевод. Но есть такие, которые можно перевести дословно, и главная мысль не потеряется

Как заменить выражение "на всякий случай" на украинском, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения ресурса "Горох".

Смотрите также Прекратите "располагать к себе" новых знакомых: в украинском языке есть немало точных соответствий

Как сказать на украинском "на всякий случай"?

Русское выражение "на всякий случай" – одно из самых известных фразеологизмов. И украинцы часто его именно так и произносят, с украинской фонетикой, не зная, что выражение имеет перевод.

Эту фразу говорят, когда хотят сделать, посоветовать или сказать что-то с определенной предусмотрительностью или предостережением на перед, это о действии, даже если оно может не понадобиться.

Поскольку это не цитата или народная мудрость, которая имеет постоянную форму, при переводе на русский главная мысль высказывания останется. Традиционно, рассмотрим перевод по словам.

Слово "случай" в русском языке многозначное, поэтому при переводе следует учитывать контекст предложения или высказывания. Дословный украинский аналог – "випадок".

Однако, слово может переводиться и как – подія, пригода, інцидент, трапунок, у разі, нагода, момент, несподіванка.

Более того, при переводе на украинский, слово вообще можно не переводить, например "по случаю болезни" – через хворобу.

Поэтому, всегда учитывайте контекст:

"в этом случае" – у цьо́му разі;

"странный случай" – чудний (дивний) випадок, чудна (дивна) подія;

"при случае" – при нагоді, принагі́дно.

Ну а слово "всякий" есть и в украинском языке. Поэтому, русский язык "на всякий случай" переведем как:

На всяк випадок

Про всяк випадок

З перестороги / з обережності

Щоб не трапилось несподіванки

На випадок потреби / про запас.

У каждого свой ритуал, когда мы говорим или делаем что-то "на всякий случай". Это могут быть и серьезные практические действия – взять зонтик, подзарядить телефон, а могут быть и суеверия – одежда наизнанку, талисман в кармане, скривить гримасу перед зеркалом, постучать по дереву и тому подобное.

Обратите внимание! Следует ставить правильное ударение в слове "випадок". Как советует ресурс "Мова – ДНК нації", оно падает на букву "И", поэтому – вИпадок.

Правильно – вИпадок / ukr-mova.in.ua

Украинский язык имеет несколько вариантов, которые передают смысл "на всякий случай". Выберите свой или пользуйтесь всеми. Главное – говорите на украинском!