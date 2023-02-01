"Це стане приємним бонусом": як легко та цікаво опанувати українську мову

Все більше українців відмовляється від спілкування російською мовою. Зокрема, 33% киян перейшли на солов'їну від початку повномасштабної війни.

Серед тих, хто допомагає охочим опановувати українську мову, – філологиня, організаторка клубу української мови "КУМ" у Запоріжжі Олена Ольшанська. Вона при цьому надала цінні поради щодо того, як легко та цікаво опанувати солов'їну.

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Як легко та цікаво опанувати українську мову

Зокрема, Олена Ольшанська радить дотримуватися таких правил при вивченні української:

Співпраця вчителів та батьків

Олена пригадала, що кілька років тому у дитсадку Запоріжжя запитували у батьків, яку мову вони обирають для спілкування своїх дітей. Більшість проголосувала за українську. Тоді мовознавиця допомагала працівникам садочка опановувати солов'їну. Вихователям довелося спілкуватися українською скрізь. Це був дуже дієвий крок та вибір.

Розмовні клуби

Якщо ви хочете вдосконалити розмовну українську, можете відвідувати різноманітні розмовні клуби. Вони часто працюють у міських бібліотеках. Там ви, зокрема, знайдете однодумців, від яких почуєте корисні поради.

Ігрова форма для вивчення

Також опанувати українську допоможе гейміфікація. За спілкування державною ви можете отримувати своєрідні бали. А потім перетворювати їх у подарунки. При цьому майте на увазі, що різкий перехід на українську в російській сім'ї дитина, наприклад, не завжди сприйме. Відтак варто напередодні організувати святкову вечерю та оголосити про рішення переходу на державну мову. І за успіхи у вивченні української згодом винагороджувати.

А стосовно дорослих може спрацювати система штрафів. Наприклад, на роботі той, хто забуває українські слова, маєте кидати гроші у корпоративну банку. Потім "вторговані" кошти колектив використає на потреби компанії.

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Власне україномовне середовище

Також Ольшанська радить при вивченні мови створити власне україномовне середовище. Зокрема, обирати фільми для перегляду й музику для прослуховування лише державною мовою.

Українські книги

Також, аби краще і швидше опанувати українську, варто читати книги цією мовою. На думку мовознавиці, це один із найефективніших методів адаптації у спілкуванні.

Дітей вивчати українську також можна заохочувати завдяки книгам. Наприклад, мама може читати якусь захопливу історію дитині вголос і на найцікавішому моменті зупинитися. При цьому пообіцяти продовжити читати завтра. У багатьох випадках діти самі дочитають цю історію.