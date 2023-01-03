Переможець премії Global Teacher Prize Ukraine 2021 Артур Пройдаков розповів, як російськомовним нарешті перейти на державну мову. Виконання яких його 10 порад допоможе вам заговорити українською за кілька тижнів, читайте у матеріалі.
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Як нарешті перейти на українську
Українська на телефоні та комп'ютері
Перш за все вам потрібно налаштувати свій телефон та ноутбук на українську мову. Адже гаджети забирають у вас багато часу і ви автоматично читаєте тією мовою, яка на них встановлена.
Українська у громадських місцях
Не бійтеся спілкуватися українською. Навіть якщо на початку робите багато помилок. Відтак встановіть собі за правило розмовляти державною поза межами дому також.
Підпишіться на україномовних блогерів
У соцмережах також вибирайте українське: блогерів, сторінки інформаційних ресурсів. До прикладу, можете читати пізнавальний канал з історії імені Т. Г. Шевченка або telegram-канал ЗНО українська.
Спілкування з незнайомцями і близькими
Ця порада перегукується із порадою №2. Однак Пройдаков нагадує, що вам варто спілкуватися українською як вдома, так і з незнайомими людьми. При цьому своїм рідним та близьким поясніть, чому це для вас так важливо.
Онлайн-курси
Також вчитель радить записуватися на онлайн-курси з української мови. Або ж ви можете дивитися пізнавальні відео. При цьому Пройдаков радить такі курси:
- "Лайфхаки з української мови";
- "Українська за 27 уроків.
Українська у соцмережах
Також у вивченні мови дуже допомагає ведення соцмереж українською. Навіть якщо ви залишаєте державною коментарі. Переписуйтеся у месенджерах також державною. Facebook, до прикладу, пропонуватиме навіть написані російською дописи перекласти українською.
Власний словничок
Обов'язково заведіть словник і виписуйте туди незнайомі слова – або навіть фрази. При цьому поповнюйте весь час словниковий запас.
Читайте книги українською
Не забувайте читати питомо українські або гарно перекладені нашою мовою книги. Таким чином ви однозначно поліпшите знання мови. При цьому часто читайте вголос, аби практикувати мовлення.
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Українські подкасти
Слухаючи подкасти, ви звикнете до розмовної мови. Так, можете виокремити трохи часу на це під час прогулянки, у транспорті або дорогою в магазин. Таким чином ви запам'ятовуватимете вимову слів.
Фільми та серіали українською
Аби швидше вивчити українську, варто дивитися фільми державною. Іноді переклади іноземних фільмів просто фантастичні.