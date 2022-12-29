Однак батьки та діти часто зіштовхуються з труднощами вибору правильного шляху навчання. Як допомогти дитині легко перейти на українську, читайте у матеріалі.

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Як допомогти дитині перейти на українську

Мотивація власним прикладом

Для того, аби вмотивувати дитину перейти на українську мову, ви передусім маєте це зробити самі. Адже малеча завжди братиме приклад з дорослих. Для початку дитині потрібно пояснити мотивацію такого вчинку. Дуже добре, якщо вся родина наважиться перейти на українську.

Дитині старшого віку варто при цьому описати її перспективи. Наприклад, кращі шанси вступити в омріяний виш та отримати хорошу роботу. Дитині молодшого віку можна пояснювати ціль переходу за допомогою ігор та мультфільмів.

Якщо дитина й надалі спілкується російською, можете перекладати усі її слова. Проте використовуйте для цього гру, не соромте малечу. Також хваліть свого учня за успіхи, використовуючи мотиваційні фрази.

Гаджети та соцмережі мають стати україномовними

Також варто перелаштувати гаджети дитини на українську мову. При цьому порекомендуйте їй дивитися відео україномовних блогерів, зокрема освітян.

Можете також порекомендувати навчатися за допомогою україномовних додатків. Наприклад, "Вивчаю – не чекаю". Тут малеча знайде інтерактивні уроки, створені українськими вчителями за шкільною програмою. До того ж може навчатися навіть у час відключень світла.

Розважайтеся українською

Подаруйте своєму учневі хорошу книгу українською мовою. Також дивіться разом цікаві фільми та відео солов'їною. А якщо в домі немає світла, грайте в українські настільні ігри при свічках.

Придумуйте змагання українською

Також ви можете запропонувати малечі змагання. А якщо ще й пообіцяєте винагороду за перемогу, ваша дитина точно зацікавиться.

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Відтак можете використати для цього такі ідеї:

Для малечі:

вивчити український вірш або пісню;

намалювати малюнок і підписати українськими словами;

виписати в блокнот 20 нових слів і вивчити їх.

Для старших:

створити відео українською для ТіkТоk;

записати мініподкаст;

вести україномовний блог у соцмережі.

Висловлення думок українською

Вчителі також радять батькам привчити дітей частіше висловлювати свої думки українською. Аби вони якомога більше практикувалися спілкуватися солов'їною. Зокрема, варто починати із вивчення та повторення невеликих фраз. Ви можете питати дитину про те, як минув її дітей, що вона побачила цікавого на вулиці тощо. Головне, аби малеча відповідала українською.

Тож якщо ви додасте гри у процес навчання, він стане цікавішим і згодом ваша малеча спілкуватиметься лише українською.