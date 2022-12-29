Однако родители и дети часто сталкиваются с трудностью выбора правильного пути обучения. Как помочь ребенку легко перейти на украинский, читайте в материале.

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Как помочь ребенку перейти на украинский

Мотивация собственным примером

Для того, чтобы мотивировать ребенка перейти на украинский язык, вы, прежде всего, должны это сделать сами. Ведь малыши всегда будут брать пример со взрослых. Для начала ребенку нужно объяснить мотивацию такого поступка. Отлично, если вся семья решится перейти на украинский.

Ребенку постарше следует при этом описать его перспективы. Например, лучшие шансы вступить в желанный вуз и получить хорошую работу. Ребенку помладше можно объяснять цель перехода с помощью игр и мультфильмов.

Если ребенок и дальше общается на русском, можете переводить все его слова. Однако используйте для этого игру, не стесняйте малышей. Также хвалите своего ученика за успехи, используя мотивационные фразы.

Гаджеты и соцсети должны стать украиноязычными

Также следует перестроить гаджеты ребенка на украинский язык. При этом порекомендуйте ей смотреть видео украиноязычных блоггеров, в том числе педагогов.

Можете также порекомендовать учиться с помощью украиноязычных приложений. Например, "Изучаю – не жду". Здесь малыши найдет интерактивные уроки, созданные украинскими учителями по школьной программе. К тому же может учиться даже во время отключения света.

Развлекайтесь на украинском

Подарите своему ученику хорошую книгу на украинском языке. Также смотрите вместе интересные фильмы и видео соловьиной. А если в доме нет света, играйте в украинские настольные игры при свечах.

Придумывайте соревнования на украинском

Также вы можете предложить малышам соревнования. А если еще пообещаете вознаграждение за победу, ваш ребенок точно заинтересуется.

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Следовательно, можете использовать для этого следующие идеи:

Для малышей:

изучить украинское стихотворение или песню;

нарисовать рисунок и подписать украинскими словами;

выписать в блокнот 20 новых слов и выучить их.

Для старших:

создать видео на украинском для ТиkТоk;

записать миниподкаст;

вести украиноязычный блог в соцсети.

Высказывание мнений на украинском

Учителя также советуют родителям приучить детей чаще высказывать свои мысли на украинском. Чтобы они как можно больше практиковались общаться соловьиной. В частности, следует начинать с изучения и повторения небольших фраз. Вы можете спрашивать ребенка о том, как прошел его детей, что он увидел интересного на улице и т.д. Главное, чтобы малыши отвечали на украинском.

Так что если вы добавите игры в процесс обучения, он станет более интересным и впоследствии ваши малыши будут общаться только на украинском.