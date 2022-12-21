При этом многие русскоязычные украинцы часто не знают, с чего начать языковой переход. Как легко перейти на украинский, читайте в материале 24 канала.

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Как легко перейти на украинский

Для того чтобы ваш переход на украинский язык не причинял вам значительного дискомфорта, вам следует усвоить и выполнять такие правила.

Окружите себя на украинском языке

Прежде всего, окружите себя на украинском языке. Разговаривайте ею со всеми и везде. Также перенастройте свои гаджеты на соловьиную. Попросите знакомых и родных людей также общаться с вами только на украинском.

Много общайтесь

Очень важна при изучении любого языка регулярная практика в общении. Пока вы не начнете говорить и не приобретете правильное произношение – об успешном переходе можете забыть. Сначала советуют говорить с родными и друзьями, чтобы вам не было стыдно за плохой акцент и незнание всех слов.

Найдите причину перехода

Найдите для себя важную причину перехода на украинский язык. Именно она будет мотивировать вас овладевать языком и не позволит сойти с выбранного пути.

Пополняйте лексический запас

Очень важно при изучении языка пополнять свой словарный запас. Каждый день старайтесь учить определенное количество слов. При этом применяйте их на ежедневном языке. Можете начать с самых простых тем.

Как можно больше читайте на украинском

Для того, чтобы легко выучить язык, следует ежедневно читать только на нем. В частности, информацию в соцсетях, а также книги. И не забывать смотреть фильмы и видео только на украинском, забыв о русском. В частности, важно читать книги соловьиной. Так вы даже подсознательно будет запоминать слова и фразы. Впоследствии захотите читать только на украинском.

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Запишитесь на курсы или марафон

Для того, чтобы вам было легче овладевать украинским языком, найдите бесплатные курсы и языковой марафон. Там вы найдете единомышленников, с которыми вам будет легче практиковаться в общении соловьиной.

Не бросайте начатое

И еще одно очень важное правило: не бросайте начатое. Если вы взялись за изучение украинского языка, идите до конца. Для этого вспомните свою цель и мотивацию. И вам все получится.

Итак, если вы еще сомневаетесь, помните: если вы говорите по-русски – тогда общаетесь языком врага, который с войной пришел на нашу землю и убивает украинцев.