Один из самых популярных сервисов для изучения языков Duolingo обнародовал данные за 2022 год. Наш язык оказался в трендах.

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Более миллиона человек начали изучать украинский

Так, после 24 февраля более 1,3 миллиона человек во всем мире начали учить украинский язык.

В общей сложности вышеупомянутым сервисом пользуется 500 миллионов человек.

Украинский язык стал популярным в таких странах как:

Аргентина;

Япония;

Вьетнам;

а также среди соседних с Украиной государств.

Еще одна категория – это государства, которые сейчас имеют больше украинских беженцев.

Страны и прирост процента изучающих украинский такие:

Ирландия – 2229%;

Германия – 1651%;

Польша – 1615%;

Нидерланды – 1590%;

Чехия – 1513%.

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Сколько человек в Украине перешли на украинский от 24 февраля

Компания Gradus Research с помощью мобильного приложения недавно опросила 1000 респондентов 18 – 60 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий и зон активных боевых действий. По результатам опроса стало известно, что: