Один з найпопулярніших сервісів для вивчення мов Duolingo оприлюднив дані за 2022 рік. Наша мова опинилася у трендах.

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Понад мільйон осіб почали вивчати українську

Так, після 24 лютого понад 1,3 мільйона людей у всьому світі почали вивчати українську мову.

Загалом вищезгаданим сервісом наразі користується 500 мільйонів людей.

Українська мова стала популярною в таких країнах як:

Аргентина;

Японія;

В'єтнам;

а також серед сусідніх з Україною держав.

Ще одна категорія – це держави, які зараз мають найбільше українських біженців.

Країни та приріст відсотка тих, хто вивчає українську, такі:

Ірландія – 2229%;

Німеччина – 1651%;

Польща – 1615%;

Нідерланди – 1590%;

Чехія – 1513%.

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Скільки людей в Україні перейшли на українську від 24 лютого

Компанія Gradus Research за допомогою мобільного додатка нещодавно опитала 1000 респондентів віком 18 – 60 років по всій Україні, окрім окупованих територій та зон активних бойових дій. За результатами опитування, стало відомо, що: