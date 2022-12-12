Один з найпопулярніших сервісів для вивчення мов Duolingo оприлюднив дані за 2022 рік. Наша мова опинилася у трендах.
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Понад мільйон осіб почали вивчати українську
Так, після 24 лютого понад 1,3 мільйона людей у всьому світі почали вивчати українську мову.
Загалом вищезгаданим сервісом наразі користується 500 мільйонів людей.
Українська мова стала популярною в таких країнах як:
- Аргентина;
- Японія;
- В'єтнам;
- а також серед сусідніх з Україною держав.
Ще одна категорія – це держави, які зараз мають найбільше українських біженців.
Країни та приріст відсотка тих, хто вивчає українську, такі:
- Ірландія – 2229%;
- Німеччина – 1651%;
- Польща – 1615%;
- Нідерланди – 1590%;
- Чехія – 1513%.
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Скільки людей в Україні перейшли на українську від 24 лютого
Компанія Gradus Research за допомогою мобільного додатка нещодавно опитала 1000 респондентів віком 18 – 60 років по всій Україні, окрім окупованих територій та зон активних бойових дій. За результатами опитування, стало відомо, що:
- 42% людей стали більше спілкуватися українською,
- 14% – повністю перейшли на державну мову.