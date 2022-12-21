При цьому чимало російськомовних українців часто не знають, з чого почати мовний перехід. Як легко перейти на українську, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Як легко перейти на українську

Для того, аби ваш перехід на українську мову не завдавав вам значного дискомфорту , вам варто засвоїти та виконувати такі правила.

  • Оточіть себе українською мовою

Перш за все оточіть себе українською мовою. Розмовляйте нею зі всіма і скрізь. Також переналаштуйте свої гаджети на солов'їну. Попросіть знайомих і рідних людей також спілкуватися з вами лише українською.

  • Багато спілкуйтесь

Дуже важливою при вивченні будь-якої мови є регулярна практика у спілкуванні. Поки ви не почнете говорити і не набудете правильної вимови – про успішний перехід можете забути. Спочатку радять говорити з рідними та друзями, аби вам не було соромно за поганий акцент та незнання усіх слів.

  • Знайдіть причину переходу

Знайдіть для себе вагому причину переходу на українську мову. Саме вона мотивуватиме вас опановувати мову та не дозволятиме зійти з обраного шляху.

  • Поповнюйте лексичний запас

Дуже важливо піл час вивчення мови поповнювати свій словниковий запас. Щодня намагайтеся вчити певну кількість слів. При цьому застосувуйте їх у щоденній мові. Можете почати із найпростіших тем.

  • Якомога більше читайте українською

Для того, аби легко вивчити мову, варто щодня читати лише нею. Зокрема, інформацію у соцмережах, а також книги. І не забувати дивитися фільми та відео лише українською, забувши про російську. Зокрема, важливо читати книги солов'їною. Так ви навіть підсвідомо запам'ятовуватиме слова і фрази.Згодом захочете читати лише українською.

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  • Запишіться на курси чи марафон

Для того, аби вам було легше опановувати українську мову, знайдіть безкоштовні курси та мовний марафон. Там ви знайдете однодумців, з якими вам буде легше практикуватися у спілкуванні солов'їною.

  • Не кидайте розпочате

І ще одне дуже важливе правило: не кидайте розпочате. Якщо ви вже взялися за вивчення української мови, ідіть до кінця. Для цього згадайте про свою ціль та мотивацію. І вам все вдасться.

Тож, якщо ви ще сумніваєтесь, пам'ятайте: якщо ви говорите російською – тоді спілкуєтесь мовою ворога, який з війною прийшов на нашу землю і вбиває українців.