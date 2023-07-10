Один з найважчих виборів у житті: як батьки можуть підтримати абітурієнтів

Вступ в університет – вкрай стресовий процес, особливо для підлітків. Батькам важливо знати, як поводитися, аби дитина відчула неймовірну підтримку найрідніших.

Підтримка рідних важлива для кожного з нас, а особливо це стосується абітурієнтів, які на порозі одного з найбільш важливих кроків у житті. Очевидно, що всі батьки турбуються про своїх дітей та ладні на все, аби допомогти їм втілити мрії.

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Аби ваша дитина позбулася зайвого стресу, потрібно дотримуватися наступних порад:

будьте на боці дитини та не тисніть на неї через рішення; батьки – це союзники, а не опоненти рішень;

добре слухайте, чого хоче дитина, ретельно все проговоріть, але у жодному разі не вдавайтеся до засудження;

емоції – це нормально, особливо для підлітків; часто вони ховають їх та намагаються показати, що не потребують підтримки, внаслідок чого їх рівень стресу лише зростає;

проявляйте чуйність, вашій дитині потрібна підтримка, а не повчання;

фізичний стан – це основа, попіклуйтеся, щоб ваша дитина добре спала, вчасно харчувалася та дотримувалася режиму дня.

Особливо старанним батькам потрібно бути у тому випадку, якщо дитині не вдасться вступити у навчальний заклад мрії. Спробуйте підтримати абітурієнта, вказати на інші можливості та спробуйте не погіршити й без того важкий психологічний удар, який отримала ваша дитина.