Випускники з окупованих територій можуть навчатися в університетах безкоштовно: як подати заявку

Учням, які закінчили школу на тимчасово окупованих територіях, можна оформити заявку на безкоштовне навчання у вишах. Як її оформити та коли треба подати – читайте у матеріалі.

Мінреінтеграції повідомило про нову категорію студентів, які матимуть право на безкоштовне навчання. Йдеться про тих, хто закінчив школу на тимчасово окупованих територіях, або ж учнів, які покинули такі території до 1 січня 2023 року.

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Квоти та подачі заявок

Як розповіли у міністерстві, для випускників з тимчасово окупованих територій передбачили зарахування до вишів за КВОТОЮ-2. Для того, щоб оформити заявку на таке навчання, можна скористатися електронним кабінетом вступника.

Випускники з ТОТ мають право на безкоштовне навчання у вишах / Фото Pexels

Реєстрація таких особистих електронних кабінетів стартує 1 липня 2023 року. Кабінет можна буде створити за посиланням. Також повідомляється, що випускники, які пройшли реєстрацію, але досі перебувають на тимчасово окупованих територіях, зможуть проходити усі кроки вступної кампанії онлайн.

Після того, як відбудеться зарахування, вступникам буде відведено три місяці на те, щоб укласти договір зі своїм навчальним закладом.