Минреинтеграции сообщило о новой категории студентов, имеющих право на бесплатное обучение. Речь идет о тех, кто окончил школу на временно оккупированных территориях, или учеников, покинувших такие территории до 1 января 2023 года.

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Квоты и подачи заявок

Как рассказали в министерстве, для выпускников с временно оккупированных территорий предусмотрели зачисление в вузы по КВОТЕ-2. Для того чтобы оформить заявку на такое обучение, можно воспользоваться электронным кабинетом абитуриента.

Выпускники из ВОТ имеют право на бесплатное обучение в вузах​ / Фото Pexels

Регистрация таких персональных электронных кабинетов стартует 1 июля 2023 года. Кабинет можно будет создать по ссылке. Также сообщается, что выпускники, прошедшие регистрацию, но все еще находящиеся на временно оккупированных территориях, смогут проходить все шаги вступительной кампании онлайн.

После того, как состоится зачисление, поступающим будет отведено три месяца на то, чтобы заключить договор со своим учебным заведением.