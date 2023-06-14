У вишах України запроваджують новий курс задля подолання корупції
Джерело:osvita.ua
У десятьох вишах України впровадять новий освітній курс "Антикорупція та доброчесність". Старт відбудеться вже з нового навчального року.
Курс розробили в Офісі доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції. Він спрямований на розбудову доброчесного освітнього середовища.
Дивіться також Вступна кампанія-2023: усе, що варто знати про зарахування на бакалаврат і в магістратуру
У вишах України впровадять новий курс
У майбутньому цей курс стане обов'язковим у всіх вишах України. Це передбачає Державна антикорупційна програма на 2023 – 2025 роки.
Головне завдання курсу – допомогти студентам детально розібратися з історією, сутністю понять "корупція" й "доброчесність", їхнім місцем в українському суспільстві, медіа- та бізнес-спільноті. А також зрозуміти роль і можливості громадян у боротьбі з корупцією.Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.
Після закінчення курсу студенти мають отримати знання, необхідні для розбудови доброчесного освітнього середовища на практиці.
До теми Майже 100 тисяч складатимуть іспит для вступу на магістратуру: яка спеціальність найпопулярніша
В яких вишах запровадять курс
Серед 10 вишів, які візьмуть участь у пілотному проєкті, такі:
- Києво-Могилянська академія;
- Український католицький університет;
- Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Тернопільський національний педуніверситет імені Гнатюка;
- Національний медичний університет імені Богомольця;
- Волинський національний університет імені Лесі Українки;
- Донецький державний університет внутрішніх справ,
- Житомирська політехніка;
- Чернівецький національний університет імені Федьковича.