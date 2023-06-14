У вишах України запроваджують новий курс задля подолання корупції

У десятьох вишах України впровадять новий освітній курс "Антикорупція та доброчесність". Старт відбудеться вже з нового навчального року.

Курс розробили в Офісі доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції. Він спрямований на розбудову доброчесного освітнього середовища.

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У вишах України впровадять новий курс

У майбутньому цей курс стане обов'язковим у всіх вишах України. Це передбачає Державна антикорупційна програма на 2023 – 2025 роки.

Головне завдання курсу – допомогти студентам детально розібратися з історією, сутністю понять "корупція" й "доброчесність", їхнім місцем в українському суспільстві, медіа- та бізнес-спільноті. А також зрозуміти роль і можливості громадян у боротьбі з корупцією.

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Після закінчення курсу студенти мають отримати знання, необхідні для розбудови доброчесного освітнього середовища на практиці.

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В яких вишах запровадять курс

Серед 10 вишів, які візьмуть участь у пілотному проєкті, такі: