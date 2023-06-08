Цього року вступати на магістратуру хочуть понад 90 тисяч абітурієнтів. Про це свідчать результати реєстрації на іспит у формі ЗНО, який потрібно скласти для можливості вступити на обрану спеціальність.

Читайте також Вступна кампанія-2023: усе, що варто знати про зарахування на бакалаврат і в магістратуру

Скільки абітурієнтів зареєструвалися на іспит

Наразі дані кажуть про те, що на іспит у формі ЗНО та єдине фахове випробування для вступу на магістратуру зареєструвалося 93 тисячі осіб.

Складати ЄВІ в Україні буде 91 тисяча абітурієнтів. Ще 2 тисячі зареєструвалися на іспит за кордоном. Також наголошується, що для вступу на спеціальності "Соціальні та поведінкові науки", "Управління та адміністрування", "Право", "Публічне управління та адміністрування" та "Міжнародні відносини" потрібно скласти ще один іспит – ЄФВВ.

Найпопулярніший предметний тест з "Управління та адміністрування". Також багато учасників зареєструвалися на "Право та міжнародне право". Найменше вступників буде на фаховому випробуванні з "Політології та міжнародних відносин".

Зайти до персонального кабінету можна за номером екзаменаційного листка, які отримали абітурієнти, та РIN-кодом, який у ньому зазначений. У кабінеті 18 червня можна буде завантажити запрошення-перепустку. У документі будуть вказані місце пункту іспиту, дата та час.

Основна сесія ЗНО в магістратуру стартує 23 червня, тривалість – до 21 липня.