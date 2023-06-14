Курс был разработан в Офисе добрпорядочности Национального агентства по предотвращению коррупции. Он направлен на развитие добропорядочной образовательной среды.

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В вузах Украины будет внедрен новый курс

В будущем этот курс станет обязательным во всех вузах Украины. Это предусматривает Государственная антикоррупционная программа на 2023 – 2025 годы.

Главная задача курса – помочь студентам подробно разобраться с историей, сущностью понятий "коррупция" и "добродетель", их местом в украинском обществе, медиа- и бизнес-сообществе. А также понять роль и возможности граждан в борьбе с коррупцией.

После окончания курса студенты должны получить знания, необходимые для развития добропорядочной образовательной среды на практике.

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В каких вузах введут курс

Среди 10 вузов, которые примут участие в пилотном проекте, такие:

  • Киево-Могилянская академия;
  • Украинский католический университет;
  • Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  • Тернопольский национальный педуниверситет имени Гнатюка;
  • Национальный медицинский университет имени Богомольца;
  • Волынский национальный университет имени Леси Украинки;
  • Донецкий государственный университет внутренних дел,
  • Житомирская политехника;
  • Черновицкий национальный университет имени Федьковича.