Курс был разработан в Офисе добрпорядочности Национального агентства по предотвращению коррупции. Он направлен на развитие добропорядочной образовательной среды.

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В вузах Украины будет внедрен новый курс

В будущем этот курс станет обязательным во всех вузах Украины. Это предусматривает Государственная антикоррупционная программа на 2023 – 2025 годы.

Главная задача курса – помочь студентам подробно разобраться с историей, сущностью понятий "коррупция" и "добродетель", их местом в украинском обществе, медиа- и бизнес-сообществе. А также понять роль и возможности граждан в борьбе с коррупцией.

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После окончания курса студенты должны получить знания, необходимые для развития добропорядочной образовательной среды на практике.

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