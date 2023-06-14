Курс был разработан в Офисе добрпорядочности Национального агентства по предотвращению коррупции. Он направлен на развитие добропорядочной образовательной среды.
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В вузах Украины будет внедрен новый курс
В будущем этот курс станет обязательным во всех вузах Украины. Это предусматривает Государственная антикоррупционная программа на 2023 – 2025 годы.
Главная задача курса – помочь студентам подробно разобраться с историей, сущностью понятий "коррупция" и "добродетель", их местом в украинском обществе, медиа- и бизнес-сообществе. А также понять роль и возможности граждан в борьбе с коррупцией.
После окончания курса студенты должны получить знания, необходимые для развития добропорядочной образовательной среды на практике.
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В каких вузах введут курс
Среди 10 вузов, которые примут участие в пилотном проекте, такие:
- Киево-Могилянская академия;
- Украинский католический университет;
- Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Тернопольский национальный педуниверситет имени Гнатюка;
- Национальный медицинский университет имени Богомольца;
- Волынский национальный университет имени Леси Украинки;
- Донецкий государственный университет внутренних дел,
- Житомирская политехника;
- Черновицкий национальный университет имени Федьковича.