Міністр освіти розповів, як компенсуватимуть освітні втрати школярів Україні

В Україні є інструменти вимірювання навчальних втрат. Це тестування, яке здійснюють інституції МОН, Державна служба якості освіти та місцева влада.

Так, Міносвіти має намір компенсувати освітні втрати різними способами. Активними мають бути при цьому і школа, і позашкільна освіта.

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Як компенсуватимуть освітні втрати школярів Україні

Освітні втрати, за словами міністра, компенсуватимуть додатковими уроками також. Все ж зважатимуть і на додаткове навантаження для учнів.

Є різні інструменти: літні програми, літні школи, орієнтовані на заповнення конкретних прогалин. Це може бути тьюторинг, безпосередньо робота з дітьми, з малими групами, індивідуальна робота, репетиторство. Також йдеться і про онлайн-контент, який можна разом чи окремо від педагога опрацьовувати, щоб компенсувати втрати,

– розповів міністр освіти.

При цьому наголосив, що найголовніше – це вивести дітей в офлайн. Все ж питання безпеки буде пріоритетом.

Також очільник Міносвіти акцентував, що молодь дуже багато втратила через епідемію коронавірусу та повномасштабну війну. Діти протягом трьох років вони не бачили спільнот. Як наслідок – підліткова самотність катастрофічна.

І це позначиться на впевненості людини в собі, на її комунікативних здібностях, на вмінні працювати в команді, на вмінні вирішувати конфлікти, на власне емоційній структурі особистості,

– вважає Лісовий.

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Як в Україні долатимуть освітні втрати

Раніше Оксен Лісовий називав такі шляхи надолуження освітніх втрат та розривів: