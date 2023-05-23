Так, Міносвіти має намір компенсувати освітні втрати різними способами. Активними мають бути при цьому і школа, і позашкільна освіта.

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Як компенсуватимуть освітні втрати школярів Україні

Освітні втрати, за словами міністра, компенсуватимуть додатковими уроками також. Все ж зважатимуть і на додаткове навантаження для учнів.

Є різні інструменти: літні програми, літні школи, орієнтовані на заповнення конкретних прогалин. Це може бути тьюторинг, безпосередньо робота з дітьми, з малими групами, індивідуальна робота, репетиторство. Також йдеться і про онлайн-контент, який можна разом чи окремо від педагога опрацьовувати, щоб компенсувати втрати,

– розповів міністр освіти.

При цьому наголосив, що найголовніше – це вивести дітей в офлайн. Все ж питання безпеки буде пріоритетом.

Також очільник Міносвіти акцентував, що молодь дуже багато втратила через епідемію коронавірусу та повномасштабну війну. Діти протягом трьох років вони не бачили спільнот. Як наслідок – підліткова самотність катастрофічна.

І це позначиться на впевненості людини в собі, на її комунікативних здібностях, на вмінні працювати в команді, на вмінні вирішувати конфлікти, на власне емоційній структурі особистості,

– вважає Лісовий.

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Як в Україні долатимуть освітні втрати

Раніше Оксен Лісовий називав такі шляхи надолуження освітніх втрат та розривів: