Так, Міносвіти має намір компенсувати освітні втрати різними способами. Активними мають бути при цьому і школа, і позашкільна освіта.
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Як компенсуватимуть освітні втрати школярів Україні
Освітні втрати, за словами міністра, компенсуватимуть додатковими уроками також. Все ж зважатимуть і на додаткове навантаження для учнів.
Є різні інструменти: літні програми, літні школи, орієнтовані на заповнення конкретних прогалин. Це може бути тьюторинг, безпосередньо робота з дітьми, з малими групами, індивідуальна робота, репетиторство. Також йдеться і про онлайн-контент, який можна разом чи окремо від педагога опрацьовувати, щоб компенсувати втрати,
– розповів міністр освіти.
При цьому наголосив, що найголовніше – це вивести дітей в офлайн. Все ж питання безпеки буде пріоритетом.
Також очільник Міносвіти акцентував, що молодь дуже багато втратила через епідемію коронавірусу та повномасштабну війну. Діти протягом трьох років вони не бачили спільнот. Як наслідок – підліткова самотність катастрофічна.
І це позначиться на впевненості людини в собі, на її комунікативних здібностях, на вмінні працювати в команді, на вмінні вирішувати конфлікти, на власне емоційній структурі особистості,
– вважає Лісовий.
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Як в Україні долатимуть освітні втрати
Раніше Оксен Лісовий називав такі шляхи надолуження освітніх втрат та розривів:
- перегляд та адаптація освітніх програм;
- розроблення експрес-курсів;
- створення додаткового цифрового контенту й розвиток Всеукраїнської школи онлайн;
- тьюторинг і адаптація освітнього процесу.