Министр образования рассказал, как будут компенсировать образовательные потери школьников

В Украине есть инструменты измерения учебных потерь. Это тестирование, осуществляемое институтами МОН, Государственной службой качества образования и местными властями.

Так, Минобразования намерено компенсировать образовательные потери разными способами. Активными должны быть и школа, и внешкольное образование.

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Как будут компенсировать образовательные потери школьников

Образовательные потери, по словам министра, будут компенсироваться дополнительными уроками также. Все же будут учитывать и дополнительную нагрузку для учеников.

Есть разные инструменты: летние программы, летние школы, ориентированные на заполнение конкретных пробелов. Это может быть тьюторинг, непосредственно работа с детьми, малыми группами, индивидуальная работа, репетиторство. Также речь идет и об онлайн-контенте, который можно вместе или отдельно от педагога прорабатывать, чтобы компенсировать потери,

– рассказал министр образования.

При этом подчеркнул, что самое главное – вывести детей в оффлайн. Тем не менее вопрос безопасности будет приоритетом.

Также глава Минобразования акцентировал, что молодежь очень много потеряла из-за эпидемии коронавируса и полномасштабной войны. Дети в течение трех лет не видели сообществ. Как следствие – подростковое одиночество катастрофическое.

И это отразится на уверенности человека в себе, на его коммуникативных способностях, на умении работать в команде, на умении разрешать конфликты, на собственно эмоциональной структуре личности,

– считает Лисовой.

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Как в Украине будут преодолевать образовательные потери

Ранее Оксен Лисовой называл следующие пути наслаждения образовательных потерь и разрывов: