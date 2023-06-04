Для тих, хто мріє побачити світ: В'єтнам оголосив стипендії для українців

4 червня 2023, 18:00
Читать новость на русском

Джерело:

МОН України

В'єтнам запрошує українців до себе на навчання. Для цього навіть відкрили спеціальний стипендіальний фонд.

Навчання за кордоном – це не лише можливість спробувати свої сили на глобальному рівні, здобути нові знання та налагодити нові контакти, а й можливість подорожувати з користю. Таку можливість на 2023/24 відкрив для українців В'єтнам. 

Читайте також Літні канікули з користю: як допомогти школяреві підтягнути пропущені теми

Навчання у В'єтнамі: як отримати стипендію 

Як повідомили у МОН, Уряд Соціалістичної Республіки В’єтнам виділив для українців 40 стипендій на наступний навчальний рік. Зокрема, йдеться про: 

  • 25 стипендій для здобуття вищої освіти за освітніми рівнями "бакалавр" та "магістр" (філологічні, природничі та технічні спеціальності);
  • 10 стипендій для навчання в аспірантурі;
  • 5 стипендій для тих, хто хоче поїхати на наукове стажування. 

Переглянути список документів, які потрібно подати для отримання стипендії, а також аплікаційна форма заявки доступні за посиланням

Заявки на отримання стипендії на навчання або стажування у В'єтнамі МОН прийматиме як в паперовому, так і в електронному варіантах. Дедлайн – 15 червня 2023 року. 

Автор: Ярослав Сиваківський