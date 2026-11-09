Після удару Росії школи у Житомирі переходять на "дистанційку"

Деякі школи Житомира переходять на дистанційне навчання. Через російський удар ці навчальні заклади залишилися без опалення.

Така інформація з'явилася на офіційному каналі Житомирської міської ради.

Які заклади освіти переходять на "дистанційку"?

Через відсутність опалення частину закладів освіти міста тимчасово переведуть на інший режим роботи.

У школах, де немає тепла, запровадять дистанційне навчання.

Дітей із дитсадків, де немає опаленння, тимчасово переведуть до інших дошкільних закладів.

Про зміни батьків повідомлять адміністрації установ через батьківські чати.

Міські лікарні та поліклініки продовжують працювати у звичайному режимі, тому медична допомога доступна.

Нагадаємо, 7 листопада Росія вдарила по одній з котелень міста. Подачу тепла до будинків, які вона обслуговує, було припинено.

Станом на ранок 8 листопада без централізованого опалення залишалися 140 житлових будинків. Частину житлових будинків перепідключили до іншої котельні.

Наразі комунальні служби працюють над відновленням котельні та теплопостачання. Бригади залучені до робіт у посиленому режимі.

Нагадаємо, раніше у Житомирі запровадили режим економії електроенергії через пошкодження енергосистеми. Комунальний електротранспорт зупинили, вуличне освітлення скоротили, а частину світлофорів вимкнули.