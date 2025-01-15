Точно не "без десяти сім": як правильно українською називати час

У вас траплялися випадки, коли ви губилися з відповіддю на запитання "Котра година?". Як говорити про час українською, щоб не помилитися – з'ясуємо.

Говорити про час українською правильно важливо. А які тонкощі слід знати, щоб називати час, пише 24 Канал.

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Про години та хвилини українською

Українською одиниці вимірювання часу називаються:

година – год

хвилина – хв

секунда – с

А при написанні скорочення – крапочка в кінці не ставиться. А години з хвилинами завжди пишуться через дві крапки ( : ) – 11:07.

Як же правильно відповісти, коли вас запитали "Котра година?".

Для цього використовуємо прийменники:

по / на – до 30 хвилин;

до 30 хвилин; за / до – з 31 хвилини.

Як говорити про час правильно / Всеосвіта

Тож, нормативними формами буде:

11:07

одинадцята година сім хвилин

сім хвилин по одинадцятій

одинадцятій cім хвилин на дванадцяту.

11:42

одинадцята сорок дві

за вісімнадцять хвилин дванадцята

вісімнадцять хвилин дванадцята вісімнадцять хвилин до дванадцятої.

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Раз і назавжди відмовтеся від вживання форм:

в вісім годин – о восьмій годині;

о восьмій годині; п’ять хвилин шостої – п'ять хвилин по шостій;

п'ять хвилин по шостій; пів сьомого – пів на сьому ;

пів на сьому п’ять тридцять – п'ята тридцять;

п'ята тридцять; без десяти сім – за десять сьома.

Говоріть українською правильно!