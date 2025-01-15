УКР РУС
15 січня 2025, 15:18
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Точно не "без десяти сім": як правильно українською називати час

Олеся Кух
Основні тези
  • При написанні часу українською години та хвилини пишуться через дві крапки, а скорочення без крапки в кінці.
  • Відповідаючи на питання "Котра година?", використовуйте прийменники "по/на" до 30 хвилин і "за/до" з 31 хвилини.

У вас траплялися випадки, коли ви губилися з відповіддю на запитання "Котра година?". Як говорити про час українською, щоб не помилитися – з'ясуємо.

Говорити про час українською правильно важливо. А які тонкощі слід знати, щоб називати час, пише 24 Канал.  

Дивіться також Чверть по 12 – котра це година і як сказати точний час співрозмовнику

Про години та хвилини українською

Українською одиниці вимірювання часу називаються:

  • година – год
  • хвилина – хв
  • секунда – с

А при написанні скорочення – крапочка в кінці не ставиться. А години з хвилинами завжди пишуться через дві крапки ( : ) – 11:07.

Як же правильно відповісти, коли вас запитали "Котра година?".

Для цього використовуємо прийменники:

  • по / на – до 30 хвилин;
  • за / до – з 31 хвилини.

Як говорити про час правильно / Всеосвіта

Тож, нормативними формами буде: 

11:07

  • одинадцята година сім хвилин
  • сім хвилин по одинадцятій
  • cім хвилин на дванадцяту.

11:42

  • одинадцята сорок дві
  • за вісімнадцять хвилин дванадцята
  • вісімнадцять хвилин до дванадцятої.

Що треба знати про позначення часу: дивіться відео

Раз і назавжди відмовтеся від вживання форм:

  • в вісім годин – о восьмій годині;
  • п’ять хвилин шостої – п'ять хвилин по шостій;
  • пів сьомого – пів на сьому;
  • п’ять тридцять – п'ята тридцять;
  • без десяти сім – за десять сьома.

Говоріть українською правильно!