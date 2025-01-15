Точно не "без десяти сім": як правильно українською називати час
- При написанні часу українською години та хвилини пишуться через дві крапки, а скорочення без крапки в кінці.
- Відповідаючи на питання "Котра година?", використовуйте прийменники "по/на" до 30 хвилин і "за/до" з 31 хвилини.
У вас траплялися випадки, коли ви губилися з відповіддю на запитання "Котра година?". Як говорити про час українською, щоб не помилитися – з'ясуємо.
Говорити про час українською правильно важливо. А які тонкощі слід знати, щоб називати час, пише 24 Канал.
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Про години та хвилини українською
Українською одиниці вимірювання часу називаються:
- година – год
- хвилина – хв
- секунда – с
А при написанні скорочення – крапочка в кінці не ставиться. А години з хвилинами завжди пишуться через дві крапки ( : ) – 11:07.
Як же правильно відповісти, коли вас запитали "Котра година?".
Для цього використовуємо прийменники:
- по / на – до 30 хвилин;
- за / до – з 31 хвилини.
Як говорити про час правильно / Всеосвіта
Тож, нормативними формами буде:
11:07
- одинадцята година сім хвилин
- сім хвилин по одинадцятій
- cім хвилин на дванадцяту.
11:42
- одинадцята сорок дві
- за вісімнадцять хвилин дванадцята
- вісімнадцять хвилин до дванадцятої.
Що треба знати про позначення часу: дивіться відео
Раз і назавжди відмовтеся від вживання форм:
- в вісім годин – о восьмій годині;
- п’ять хвилин шостої – п'ять хвилин по шостій;
- пів сьомого – пів на сьому;
- п’ять тридцять – п'ята тридцять;
- без десяти сім – за десять сьома.
Говоріть українською правильно!