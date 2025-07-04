Як же правильно – бутерброд, канапка чи сендвіч: а ще маємо й українську назву цього перекусу

Слово бутерброд, як і саму страву, ми знаємо з дитинства. Але у цього чужого запозиченого слова є український відповідник.

Яким українським відповідником можна замінити слово бутерброд, розповідає 24 Канал, посилаючись на мовознавицю Марію Словолюб.

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Як українською назвати бутерброд

У сучасному шаленому темпі життя бутерброд – найшвидший перекус вранці чи під час обіду, чи коли ви у тривалій дорозі, наприклад, на дачу. А тому і слово уже звичне для українців – скибка хліба з чимось смачненьким зверху. Однак, воно запозичене, хоч і давно.

Проте, українська мова має свої питомі відповідники, які звучать не менш смачно. Найбільш влучний і давній з них, на який ми можемо натрапити в літературі – накладАнець.

У творі Тараса Шевченка згадується слово "накладанець" як традиційна страва: "Корінчик хрону, яйце, шматочок масла та трохи зелені – мовою наших предків – "накладанець", а мовою німців – "бутерброд".

Але це не все, тому що можемо зустріти і такі назви:

мазанка – хліб, намащений маслом, салом, паштетом тощо;

– хліб, намащений маслом, салом, паштетом тощо; похлібець – хліб із чимось (з салом), який подають до першої страви;

– хліб із чимось (з салом), який подають до першої страви; та навіть жартівливі – перекусень, перекусник і нахлібок.

Які "чужинці" позначають страву для перекусу

Слово "бутерброд" здається нам звичним, але має німецьке коріння і буквально перекладається як хліб з маслом – butterbrot: butter (масло) + brot (хліб).

У німців спочатку butterbrot – це був виключно хліб із маслом. А згодом так почали називати й нашарування на ньому з ковбаси, сиру, ікри, овочів і зелені.

Хоча це не єдина запозичена назва для позначення такої страви. Ще маємо "сендвіч", "канапе" та "канапку".

Слово "сендвіч" має англійське походження – sandwich. А походить від імені Джона Монтегю, 4-го графа Сендвіча (John Montagu, 4th Earl of Sandwich), який жив у XVIII столітті в Англії. Легенда розповідає, що граф був завзятим картярем, який не хотів робити перерви на обіди й наказував слузі готувати м'ясо та подавати його між двома шматками хліба, щоб не бруднити руки. А згодом його друзі почали просити "те саме, що і Сендвіч".

А от слово "канапе" уже французького походження – canapé. Буквально означає "диван" або "канапа". І саме цей образ – начинка, яка ніби "сидить" на хлібі, як подушка на дивані – став метафорою для маленької закуски. Назва виникла в XVIII столітті, коли кулінари почали подавати вишукані закуски на маленьких скибках хліба.

У французькій кухні canapé – це невеликий шматочок хліба, підсмажений або свіжий, на який викладають начинку: паштет, сир, овочі, рибу, ікру тощо.

В українській мові є слово "канапка". Воно примандрувало до нас через посередництво з польської – kanapka – а далі з Західних регіонів по усій території України. Хоча "канапка" часто означає не бутерброд, а мініатюрну закуску, зазвичай на шпажці, для фуршету.

Не лише бутерброд: дивіться відео

Слова "бутерброд", "сендвіч", "канапе" – це мовні туристи, які прижилися, але українська має свої смачні й образні варіанти. Тож наступного разу, коли готуєте скибку хліба з чимось зверху, – згадайте, що у вас в руці накладанець.

Бо мова – це не лише слова, а й смак дитинства, аромат хліба і тепло рук, що його подають. Говоріть українською смачно!