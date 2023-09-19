"Бархатці" та "анютині глазки": як правильно назвати ці квіти українською
Українці часто можуть неправильно називати квіти. Зокрема, вживати суржикові назви.
Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко у "Сніданку з 1+1" розповів, як цього не допустити. І уточнив, як правильно називати деякі весняні квіти.
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Як українською назвати "бархатці" та "анютині глазки"
Так, мовознавець наголосив, що клумби рясніють не "анютиними глазками", а зозулиними черевичками. У народі їх ще називають "брАтками".
Як правильно називати українською "анютині глазки" / скриншот відео
Також він уточнив, що треба казати не "бархатці", а оксамитки або чорнобривці.
Як правильно називати українською "бархатці" / скриншот відео
Вчитель розповідав і про те, що треба казати:
- не "ландиші", а конвалії;
- не "одуванчики", а кульбаби;
- не "сірєнь", а бузок.
Насамкінець Авраменко закликав вивчати мову, яку передали нам наші предки.