"Бархатці" та "анютині глазки": як правильно назвати ці квіти українською

Українці часто можуть неправильно називати квіти. Зокрема, вживати суржикові назви.

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко у "Сніданку з 1+1" розповів, як цього не допустити. І уточнив, як правильно називати деякі весняні квіти.

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Як українською назвати "бархатці" та "анютині глазки"

Так, мовознавець наголосив, що клумби рясніють не "анютиними глазками", а зозулиними черевичками. У народі їх ще називають "брАтками".



Як правильно називати українською "анютині глазки" / скриншот відео

Також він уточнив, що треба казати не "бархатці", а оксамитки або чорнобривці.



Як правильно називати українською "бархатці" / скриншот відео

Вчитель розповідав і про те, що треба казати:

не "ландиші", а конвалії;

не "одуванчики", а кульбаби;

не "сірєнь", а бузок.

Насамкінець Авраменко закликав вивчати мову, яку передали нам наші предки.